Fans von Echtzeitstrategie warten schon sehnsüchtig auf den Release von Age of Empires 4. Bisher wurden nur ausgewählte Spieler und Spielerinnen zu den Tests eingeladen, doch an diesem Wochenende dürfen alle kostenlos reinschnuppern.

Age of Empires 4 Facts

Die Ankündigung der Open Beta, oder wie es offiziell heißt „Technischer Stress Test“, zu Age of Empires 4 kam durchaus überraschend. Doch am kommenden Wochenende dürfen alle Strategie-Fans wieder Mauern ziehen und Einheiten in die Schlacht schicken. Die Beta steht allen Spielern und Spielerinnen offen und es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. (Quelle: Microsoft).

Teilnahme an der „AoE 4“-Beta: Alle wichtigen Infos

Die Open Beta zu Age of Empires 4 findet am kommenden Wochenende statt. Los geht es am Freitag und die Beta endet dann am Montag: Hier sind die genauen Tage und Uhrzeiten:

Start: Freitag, 17. September, 19:00 Uhr

Freitag, 17. September, 19:00 Uhr Ende: Montag, 20. September, 19:00 Uhr

Die Beta richtet sich an alle PC-Spieler und -Spielerinnen. Es gibt zwei Möglichkeiten, am offenen Probelauf teilzunehmen:

Steam : Auf der Steam-Seite von Age of Empires 4 findet ihr bei den Kaufoptionen den Punkt „Am Spieltest von Age of Empires IV Technical Stress Test teilnehmen“. Dort klickt ihr dann auf „Zugriff anfordern“.

: Auf der Steam-Seite von Age of Empires 4 findet ihr bei den Kaufoptionen den Punkt „Am Spieltest von Age of Empires IV Technical Stress Test teilnehmen“. Dort klickt ihr dann auf „Zugriff anfordern“. Xbox Insider Hub: Diese App findet ihr auf eurem Windows-PC im Microsoft Store. Unter dem Tab „Vorschauen“ seht ihr den „Age of Empires IV Technical Stress Test“ und könnt dann beitreten.

Ihr könnt euch bereits auf beiden Plattformen für die Beta anmelden.

Welche Inhalte dürft ihr spielen?

Folgende Inhalte stehen euch in der Beta zur Verfügung:

Die Völker China, England, das Heilige Römische Reich und die Abbasid Dynastie

Die Tutorial-Mission namens „Mission Zero“

Multiplayer-Matches gegen andere Spieler und Spielerinnen

Custom Lobbys für Matches gegen KI-Gegner

Fünf spielbare Maps

Neu im AoE-Universum? Das erwartet euch im Spiel:

Anders als bei der Closed Beta gibt es kein NDA für dieses Wochenende, ihr dürfte also mit jedem eure Meinung zu Age of Empires 4 teilen. Microsoft würde sich sogar freuen, wenn ihr euer Feedback direkt über das offizielle Forum an sie richtet. Mit den gesammelten Daten soll der Feinschliff an AoE 4 bis zum geplanten Release am 28. Oktober 2021 erfolgen.