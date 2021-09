Die Steam-Topseller sind ständig im Wandel und jetzt hat ein nagelneues Spiel das Treppchen betreten. Der besondere Gas Station Simulator begeistert mit einer außergewöhnlich schönen Grafik und scheint die Spieler auch in Sachen Spielspaß gänzlich zu überzeugen. Wir schauen uns den neuen Steam-Hit einmal genauer an.

Neuer Überraschungs-Hit stürmt die Steam-Charts

Simulatoren gibt es für alle erdenklichen Szenarien und Einsätze. Beliebte Klassiker sind meist Arbeitssimulationen wie der Landwirtschaftssimulator oder American Truck Simulator. Jetzt gesellt sich ein brandneues Spiel dazu und belegt mit seinem Release auch gleich die Topseller auf Steam.

Gas Station Simulator lässt euch die Aufsicht über eine verlassene Tankstelle entlang eines Highways, mitten in der Wüste übernehmen. Und wie es nun mal in Simulatoren so ist, gibt es jede Menge zu tun und ihr könnt ordentlich anpacken.

Renoviert das Tankstellengebäude, baut es aus, haltet eure Lagerbestände im Blick und tankt die Autos eurer Kunden voll. Auch abwechslungsreiche Minigames und sogar mysteriöse Ufos erwarten euch.

Nicht nur, dass der Gas Station Simulator viele einladende Aufgaben für euch bereithält, das Spiel glänzt auch mit einer wirklich interessanten Optik. Überzeugt euch in folgendem Trailer einfach selbst davon:

Spieler sind begeistert vom Gas Station Simulator

Die Spieler auf Steam attestieren dem Gas Station Simulator bisher einen recht großen Spielspaß und belohnen dies auch mit der Bewertung „Sehr positiv“. Es gäbe viele Freiheiten und die Organisation sowie der Aufbau der Tankstelle halten einen – laut etlicher Rezensionen – gut bei der Stange.

Trotz kleinerer Bugs und holpriger Animationen sind die Spieltiefe und die Entwicklung in der Simulation erwähnenswerte Pluspunkte, die den Spielern an Gas Station Simulator besonders gefallen.

Wenn ihr selbst einmal in das Spiel hineinschnuppern wollt, könnt ihr dies bedenkenlos mit der Steam-Demo tun. Bis zum 22. September ist der Simulator auch mit einem kleinen Rabatt von 10 Prozent versehen und somit für schlappe 15,11 Euro zu haben.

