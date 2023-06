Viele Menschen interessieren sich für Balkonkraftwerke. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Discounter wie Aldi auf den Zug mit aufspringen. Doch was taugt so ein Balkonkraftwerk von Aldi? Genau das haben Kollegen von Heise untersucht und zeigten sich wenig begeistert.

Aldi-Balkonkraftwerk enttäuscht

Bereits meine Einschätzung zum Balkonkraftwerk von Aldi war verhalten. Ihr bekommt für relativ viel Geld ein ziemlich schwaches Modell. Alternativen von Netto sind da deutlich leistungsstärker. Doch Aldi legt direkt eine Halterung bei und die Solarmodule fallen nicht zu groß aus, sodass ihr sie auch bei wenig Platz auf dem Balkon aufhängen könnt. Doch was taugt das Balkonkraftwerk von Aldi wirklich? Heise hat zugeschlagen und klärt auf:

Tatsächlich macht sich schnell Ernüchterung breit. Bereits das Auspacken macht keinen Spaß, denn der Karton wurde mit relativ festem Kleber auf die Rückseite der Module geklebt. So kam es dann auch zum Super-GAU, denn beim Abziehen der Kartonstücke wurde die rückseitige Folie teilweise abgezogen. Damit wird die Lebensdauer der Solarmodule erheblich verkürzt. Im schlimmsten Fall sind die Module kaputt.

Enttäuscht zeigt sich Heise auch über die Solar-Ausbeute an nicht so sonnigen Tagen. Da wurde nämlich keine oder kaum Energie erzeugt. Die zwei 175-Watt-Solarmodule dürften also keine so gute Effizienz haben. An sonnigen Tagen floss die Energie dann aber. Der mitgelieferte NEP-Wechselrichter hat zwar alle Zertifikate und ist sicher, doch der Verbindungsaufbau zur Analyse der Erträge mit der App hat bei Heise kaum geklappt.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Balkonkraftwerke: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen Abonniere uns

auf YouTube

Aldi-Balkonkraftwerk nichts für Laien

Wenn man bedenkt, dass sich Aldi mit dem Balkonkraftwerk in erster Linie an Laien richtet, die es beim Einkaufen einfach einpacken und aufbauen wollen, dann ist das Balkonkraftwerk nach dem Test von Heise nicht wirklich zu empfehlen. Vermutlich werden auch viele von der Leistung enttäuscht sein, denn die wird durch die gerade runterhängenden Module zusätzlich negativ beeinflusst. Wer den Platz hat, sollte also zu einem leistungsstärkeren Modell mit 800 Watt und mehr greifen. Dann spart ihr auch ordentlich Stromkosten.