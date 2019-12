Aldi verkauft Top-Smartphone von Samsung zum absoluten Bestpreis

Aldi hat aktuell ein Samsung-Handy im Angebot, das kein anderer Händler zu dem Preis anbietet. Es handelt sich um das Top-Modell Galaxy S10 Plus. Einen kleinen Haken gibt es bei der Aktion aber.

Bildquelle: GIGA

Samsung Galaxy S10 Plus bei Aldi Talk zum Bestpreis

Wer aktuell auf der Suche nach einem guten Preis für das Samsung Galaxy S10 Plus ist, wird in den Preisvergleichsportalen auf dieses Angebot von Aldi Talk gar nicht aufmerksam gemacht. Zum Preis von 659 Euro bekommt man das Top-Smartphone mit 128 GB internem Speicher in der Farbe Schwarz. Die weiße Version ist bereits ausverkauft. Zusätzlich legt Aldi Talk noch die SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben drauf. Damit könnt ihr dann eine günstige Allnet-Flat buchen.

Zum Angebot bei Aldi Talk*

Das Samsung Galaxy S10 Plus besitzt keinen SIM-Lock und kann mit jeder anderen Karte verwendet werden. Ihr müsst also die Aldi-Talk-SIM-Karte nicht nutzen, wenn ihr sowieso schone einen anderen Vertrag hat. Die 659 Euro für das Galaxy S10 Plus sind der aktuelle Bestpreis. Im Preisvergleich muss man je nach Farbe mindestens 700 Euro bezahlen – tendenziell eher mehr. Wer mehr zu diesem Smartphone erfahren will, kann sich unseren Test vom Samsung Galaxy S10 Plus durchlesen. GIGA hat zudem einen Kamera-Test durchgeführt:

Bilderstrecke starten (25 Bilder) Samsung Galaxy S10 im Kamera-Test: Ein Schritt in die richtige Richtung

Samsung Galaxy S10 Plus bei Aldi Talk kaufen

Einen wichtigen Hinweis haben wir noch für euch. Samsung veranstaltet aktuell eine Aktion, bei der man beim Kauf des Galaxy S10 Plus die Galaxy Buds kostenlos bekommt. Unglücklicherweise wird Aldi Talk auf der Aktionsseite von Samsung nicht als Händler aufgeführt. Wenn ihr das Smartphone also bei Aldi Talk kaufen und die Galaxy Buds haben wollt, solltet ihr vorher vielleicht bei Samsung anrufen und fragen, ob Aldi Talk akzeptiert wird.

Falls nicht, wäre der nächst günstigere Händler, der bei Samsung gelistet ist, Notebooksbilliger. Dort kostet das . Die Galaxy Buds haben einen Wert von 110 Euro. Effektiv würde man also 630 Euro bezahlen. Die Rechnung geht aber nur auf, wenn man die Galaxy Buds sowieso kaufen wollte. Im Verkauf bekommt man für die Kopfhörer weniger. Dann dürfte der Preis bei Aldi Talk günstiger ausfallen.