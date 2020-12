Amazon kennt keinen Lockdown: Gibt es im öffentlichen Leben Einschränkungen, gehen viele Kunden ins Netz und bestellen. Das Versandhaus gehört klar zu den Gewinnern der Coronapandemie. Jetzt geht das Unternehmen aber einen Schritt, der viele Kunden überrascht. Und nicht nur die.

Diese Kommentarfunktion schränkt Amazon jetzt ein

Am 15. Dezember hat Amazon eine Funktion abgestellt, die eigentlich für Kundenzufriedenheit sorgen sollte: Der Versandhändler hat die Kommentarfunktion bei Kundenrezensionen abgeschaltet. Die Deaktivierung der Funktion, die beim Kauf von Artikeln eigentlich für mehr Transparenz sorgen soll, trifft Kunden wie Händler gleichermaßen: Denn Anbieter, die Waren bei Amazon vertreiben, haben die Kommentarfunktion in der Vergangenheit genutzt, um auf Kundenkritik, Anregungen und Fragen zu reagieren. Auch für Hersteller eine nützliche Funktion.

Amazon begründet den Schritt mit dem Nutzungsverhalten der User. In einer E-Mail an Händler, die das Portal Revoic veröffentlicht hat, schreibt das Unternehmen: „Während Rezensionen und Bewertungen für unsere Kunden und Verkäufer wichtig sind, wurde die Kommentarfunktion bei Kundenrezensionen nur selten verwendet. Daher stellen wir diese Funktion am 15. Dezember 2020 ein. Wir werden andere innovative Möglichkeiten entwickeln, mit denen Sie mit Kunden in Kontakt treten können, um Ihr erfolgreiches Verkaufen weiterhin zu unterstützen.“

Frage-und-Antwort-Bereich bleibt erhalten

Händlern und Herstellern wird durch das Abschalten der Kommentarfunktion die Möglichkeit genommen, beispielsweise auf sehr negative Rezensionen einzugehen. Möglichkeiten zum Austausch – unter Kunden einerseits und zwischen Kunden und Anbietern andererseits – gibt es aber trotzdem.

Denn neben den Rezensionen gibt es bei Amazon einen separaten Bereich, in dem Kunden fragen stellen können. Hier können sich Kunden weiterhin zu einem Produkt austauschen. Auch Anbieter und Hersteller können hier Antworten zu Fragen hinterlassen.