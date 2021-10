WhatsApp ist trotz ständiger Kritik weiterhin der Platzhirsch unter den Messengern. An Alternativen mangelt es nicht, dafür aber an der Bereitschaft sich eine andere App zu installieren. Dabei bieten viele WhatsApp-Alternativen sicherere Chats, erweiterte Funktionen oder ganz spezielle Features. Wir zeigen euch die 13 Top-Alternativen für WhatsApp, die ihr wahlweise neben WhatsApp oder gar als kompletten Ersatz nutzen könnt.

WhatsApp Facts

WhatsApp gehört seit Februar 2014 zu Facebook, einige Nutzer sorgen sich deshalb um ihre Privatsphäre. Vor allem seitdem der Dienst vollkommen kostenfrei genutzt werden kann und der grüne Messenger so anders finanziert werden muss – und nun auch klare Schritte unternimmt. Wir zeigen euch die besten Messenger, ganz gleich, ob es euch um eine kostengünstige Alternative, einen besonders sicheren und damit auch verschlüsselten Ersatz oder einfach einen Überblick geht, was der Messenger-Markt so zu bieten hat.

Conversations

Was Sicherheit angeht, ist man mit dem Jabber/XMPP-Client Conversations bestens versorgt – was die Einsteigerfreundlichkeit betrifft, leider nicht. Der große Vorteil des Open-Source-Chatsystems Jabber ist, dass es ähnlich dezentral funktioniert wie E-Mail: Ihr könnt also selbst wählen, bei welchem Anbieter ihr euren Jabber-Account anlegt oder euch sogar einen eigenen Jabber-Server erstellen und trotzdem mit allen Nutzern kommunizieren, egal welchen Client oder Server diese nutzen.

Tipp: Einige E-Mail-Dienste bieten die kostenfreie oder kostengünstige Nutzung eines XMPP/Jabber-Servers an.

Wenn ihr bereits ein XMPP/Jabber-Konto besitzt, könnt ihr dieses auch einfach bei Conversations nutzen. Auch ein neues Konto könnt ihr bei Conversations anlegen, um den Server des Messengers zu nutzen, müsst ihr jedoch jährlich 8 Euro zahlen. Wer die App direkt über den Play Store beziehen will, muss dazu einmalig 2,39 Euro bezahlen. Alternativ könnt ihr die App aber auch kostenfrei über F-Droid installieren. Techniklaien müssen sich somit vorher etwas einlesen, dafür bekommen sie aber eines der sichersten Chatsysteme mit moderne Nachrichtenverschlüsselung (OTR) und Multi-Client-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (OMEMO), welches auch über die Grenzen des Android-Clients hinaus funktioniert.

Vorteile

Kostenfrei

Open Source

neueste Verschlüsselung- und Sicherheitsstandards

Bilder, Videos, GIFs teilen

XMPP/Jabber platformübergreifend nutzbar

Mehrere Accounts möglich

Nachteile

Nicht Einsteigerfreundlich

Möglicherweise zusätzliche Kosten

Conversations (Jabber / XMPP) Entwickler: Daniel Gultsch

Element (ehemals riot.im)

Der ehemals als Riot-Messenger bekannte Dienst hat Mitte 2020 einer dringenden Namensänderung unterzogen und ist nun unter dem Namen „Element“ bekannt. Element setzt auf das offene und dezentrale Matrix-Netzwerk, welches IRC und XMPP unterstützt. Darüber hinaus lässt sich auch Slack integrieren, wodurch ihr beispielsweise ohne App-Wechsel zwischen privaten und beruflichen Chats navigieren könnt.

Vorteile

Kostenfrei

Open Source

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung & Cross-Signing

Bilder, Videos, GIFs teilen

Gruppen-Chats und Video-Calls

Matrix-Netzwerk (XMPP/IRC)

Plattformübergreifend (Web, Android, iOS, Windows, Linux & macOS)

Eigenständiger Account, keine Rufnummer oder E-Mail notwendig

Slack-Integration

Nachteile

Fehlende Funktionen (bspw. Sprachnachrichten)

Wenig (deutsche) Nutzer Element Messenger Entwickler: Vector Creations Limited Element - Sicherer Messenger Entwickler: Vector Creations Limited

Kik

Kik funktioniert wie viele Chat-Dienste auf dem Computer einfach über einen Benutzernamen. Kik hat dabei einen entscheidenen Vorteil gegenüber vielen anderen Chat-Apps: Ihr könnt öffentlichen Chat-Rooms beitreten und auch selbst welche erstellen. So könnt ihr euch nicht nur mit euren eigenen Kontakten, sondern der gesamten Kik-Nutzerschaft austauschen.

Vorteile

Kostenfrei

Ohne Telefonnummer nutzbar

Bilder, Videos, GIFs teilen

Chat-Rooms

Integrierter Browser

Große Nutzeranzahl

Nachteile

Etwas gewöhnungsbedürftige Benutzeroberfläche Download

Kik Entwickler: Kik Interactive Inc.

Kik Entwickler: MediaLab AI Inc - Kik

Klar, wer Abstand von Facebook nehmen möchte, für den ist der Facebook Messenger vielleicht nicht die erste Wahl. Trotzdem haben wir es hier mit einem Messenger zu tun, der sehr beliebt ist und viele Funktionen bietet. Ohnehin wird der Großteil der WhatsApp-Nutzer auch auf Facebook zu finden sein. Wieso also nicht eine statt zwei Anwendungen nutzen?

Vorteile

Nachrichten können vom Smartphone sowohl an andere Mobilfunkgeräte als auch an Computer-Nutzer verschickt werden

Anmeldung erfolgt über das eigene Facebook-Konto

Einzel- und Gruppenchats möglich

Große Nutzerzahl

VoIP-Anrufe möglich

Nachteile

Anmeldung auch über Handynummer möglich

Einstellungen etwas schwergänig

Download

Messenger Entwickler: Facebook, Inc.

Messenger – Kostenlose Nachrichten und Videoanrufe Entwickler: Facebook

Session

Der vom Oxen Project entwickelte Open-Source-Messenger Session hat eine große Besonderheit was die Sicherheit betrifft: Er setzt nicht auf zentrale Server, sondern wie das Tor Projekt auf das Onion-Routing, also ein ständig wechselndes, zufälliges Server-Netzwerk. Hierdurch wird die Anonymität des Senders wie Empfängers sichergestellt.

Natürlich sind Nachrichten und Dateien auch Ende-zu-Ende verschlüsselt, es werden keine Metadaten gespeichert und für den Account sind weder Telefonnummer noch E-Mail-Adresse notwendig.

Vorteile

Kostenfrei

Open Source

Onion-Routing

Desktop-Client

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Eigenständiger Account, keine Rufnummer/E-Mail notwendig

Nachteile

Sehr kleine Nutzerzahl Session - Private Messenger Entwickler: The Loki Project

Session - Private Messenger Entwickler: Oxen Project

Signal

Der aus Kalifornien stammende Open-Source-Messenger Signal wird immer wieder von Datenschützern und Sicherheitsexperten empfohlen. Signal wurde von Anbeginn für verschlüsselte Protokolle programmiert, unterscheidet sich aber nur unwesentlich von dem Platzhirsch WhatsApp. Gruppenchats, IP-(Video)Telefonie und das Versenden von Bildern, Videos und anderen Dateien ist genauso unkompliziert, wie beim großen Vorbild.

Dazu gibt es mit den „Verschwindenden Nachrichten“ ein weiteres Sicherheitsfeature – Nachrichten, die nur für eine begrenzte Zeit lesbar sind. Einzig die Verwendung der Rufnummer zur Identifizierung des Nutzers mag für einige Freunde der anonymen Nutzung eines Messengers, ein Dorn im Auge sein.

Vorteile

Kostenfrei

Open Source

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Videotelefonie

Bilder, Videos, GIFs teilen

sehr umsteigerfreundlich

Nachteile