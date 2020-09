Bildquelle: GIGA

Wegen Corona hat Amazon den Prime Day 2020 verschoben. Neuen Gerüchten zufolge könnte das Shopping-Event in Deutschland am 13. und 14. Oktober stattfinden. GIGA hat alle aktuellen Infos zusammengefasst.

Prime Day 2020 offiziell: Am 13. & 14. Oktober ist es soweit

Prime Day 2020 bei Amazon: Erste Angebote schon online

Schon jetzt gibt es erste Angebote und Besonderheiten:

Fire 7-Tablet, Zertifiziert und generalüberholt, 7-Zoll-Display, 16 GB, Schwarz mit Spezialangeboten

Fire HD 10-Tablet, Zertifiziert und generalüberholt, 32 GB, Dunkelblau – 10,1 Zoll großes Full HD-Display (1080p), mit Spezialangeboten

Ring Spotlight Cam Battery | HD Sicherheitskamera mit LED Licht, Sirene und Gegensprechfunktion, Batterie betrieben, weiß | Mit 30-tägigem Testzeitraum für Ring Protect

Ring Alarm 5-teiliges Set von Amazon – Alarmanlage mit optionaler unterstützter Überwachung – ohne langfristige Verpflichtungen – funktioniert mit Alexa

Wir stellen vor: Amazon eero WLAN-Mesh-System – 3er-Set

Wir präsentieren: Blink Mini – eine kompakte, intelligente Plug-in-Überwachungskamera für den Innenbereich mit 1080p HD-Video und Bewegungserfassung, die mit Alexa funktioniert – 1 Kamera

Welche Angebote es am 13. und 14. Oktober geben wird, hat Amazon im Detail natürlich noch nicht verraten, doch die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Manche Produkte sind wahre Klassiker und kehren immer wieder. So zum Beispiel Amazon-Geräte, wie der Fire TV Stick, Echo Dot, die Fire-Tablets, Kindle-Reader usw. Auch die Dienste des Online-Giganten (Music und Kindle Unlimited, Audible, etc) werden voraussichtlich wieder vergünstigt zu haben sein. Zudem könnt ihr mit einer Vielzahl an Technik- und Gaming-Schnäppchen rechnen, wie die weltweiten Bestseller des letztjährigen Prime Day zeigen.

Vor dem Kauf solltet ihr jedoch immer einen Preisvergleich anstellen oder bei GIGA vorbeischauen. Wir werden die besten Schnäppchen des Amazon Prime Day 2020 für euch zusammenfassen.

Die Angebote am Prime Day sind erfahrungsgemäß noch besser als am Black Friday bzw. während der Cyber-Monday-Woche bei Amazon. Allerdings können nicht alle auf die Prime-Day-Deals zugreifen, denn die 48-Stunden-Rabattschlacht ist ausschließlich Prime-Kunden vorbehalten.

Seit 2015 findet der Prime Day immer Mitte Juli statt und hat sich mittlerweile zu Amazons umsatzstärkstem Shopping-Event gemausert. Doch wegen Corona musste der Prime Day 2020 zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Amazon Prime Day 2020 in Deutschland: So bereitet ihr euch optimal vor

Auch wenn noch kein konkretes Datum für den Prime Day 2020 in Deutschland feststeht, könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Denn: Wenn der Schnäppchen-Marathon startet, wird es schnell unübersichtlich, die besten Deals können zügig ausverkauft sein und wer kein Prime-Mitglied ist, geht ohnehin leer aus. Wir werden die Angebote für euch an dieser Stelle bestmöglich sichten.

Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr den Service 30 Tage lang kostenlos testen und, falls ihr den Service nicht weiter nutzen wollt, nach dem Prime Day 2020 mit nur wenigen Klicks wieder kündigen. Welche Vorteile eine Mitgliedschaft mit sich bringt und wie ihr sie am besten nutzt, haben wir euch hier zusammengefasst:

Auch kann es nicht schaden, die Produkte eurer Begierde bereits jetzt in den Warenkorb zu legen oder auf eurer Amazon-Wunschliste zu speichern. Sobald der Artikel am Prime Day günstiger erhältlich ist, werdet ihr in der Amazon-App darüber informiert.

Ein Klassiker im Online-Kaufrausch ist auch, eine alte Adresse im Account hinterlegt zu haben. Überprüft vor dem Prime Day also am besten nochmal euer Amazon-Konto. Stimmen Lieferadresse und Zahlungsdaten noch?

Apropos Zahlung: Wer in den Prime Day mit 50 Euro Guthaben starten möchte, holt sich am besten vor und nicht nach dem Shopping-Event die Amazon Kreditkarte. Zusätzlich gibt es nämlich für Prime-Kunden bei fast allen Amazon-Käufen Cashback, also de facto 3 Prozent Rabatt auf alle Amazon-Einkäufe. Die Kreditkarte sollte man unbedingt mindestens ca. 2 Wochen im Voraus beantragen, da die Überprüfung und Zusendung ein wenig dauert.

