Amazon Prime Video schaufelt im September einen ganzen Sack voll Filme und Serien ins eigene Sortiment, darunter eine preisgekrönte Mystery-Komödie und ein Kinofilm, der drei Oscars gewonnen hat.

Täglich grüßt das Murmeltier in Palm Springs: Die unfreiwillige Brautjungfer Sarah und der nihilistische Nyles treffen sich auf einer nicht enden wollenden Hochzeit in Palm Springs. Während das unliebsame Event wieder und wieder vonstatten geht, nähern sich die beiden Außenseiter aneinander an – und lernen voneinander, was wirklich im Leben zählt. Die preisgekrönte Mystery-Komödie gehört zu unseren Top-Filmen aus dem Jahr 2020.

Streamt Palm Springs ab 12. September auf Amazon Prime Video.

Das visuelle Meisterwerk 1917 von Regisseur Sam Mendes schickt euch auf eine tödliche Reise in den ersten Weltkrieg: Ihr begleitet zwei Soldaten an der Westfront, die losgeschickt werden, um ein separates Regiment vor einer Falle zu warnen. Sollten sie den Alleingang entlang der Front nicht schaffen, könnten Tausende von Soldaten sterben.

1917 basiert auf wahren Ereignissen und vermittelt eine ungebrochene Nähe zu den Hauptcharakteren, da der gesamte Film scheinbar in einem einzigen langen Shot gedreht wurde. Scheinbar deshalb, weil die Sequenzen dennoch durch unsichtbare Schnitte voneinander getrennt sind.

Streamt 1917 ab 28. September auf Amazon Prime Video.

Queen und Slim haben gerade ihr erstes Date, als sie von einem Polizeiwagen angehalten werden: Der Grund ist eine winzige Geschwindigkeitsübertretung, was den Polizisten nicht davon abhält, grob zu werden. Als die Situation eskaliert, erschießt Slim den Polizisten in Notwehr, woraufhin die beiden als Cop Killer im Land und in den Medien gejagt werden. Sie fliehen und werden alsbald zum Symbol für das Trauma der Schwarzen Community in den USA.

Streamt Queen & Slim ab 21. September auf Amazon Prime Video.

In unserer Übersicht zum September auf Amazon Prime Video zeigen wir euch alle Filme und Serien, die in diesem Monat auf dem Streaming-Portal erscheinen.

Auch Klassiker wie Schindlers Liste füllen den September 2021 auf Amazon Prime Video, also haltet die Augen nach guten Filmen offen! Zudem können sich Fans über eine neue Staffel der Amazon-Serie Goliath freuen.