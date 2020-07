Bildquelle: GIGA

Jetzt zieht Apple die Notbremse und wird erneut gezwungen dichtzumachen. Denn viele Ladengeschäfte des US-Herstellers werden vorübergehend zwangsweise geschlossen. Die Hintergründe sind besorgniserregend.

In den USA – Apples Heimat – tobt die Corona-Pandemie unaufhörlich. Mit weit über 50.000 Neuinfektionen an nur einem einzigen Tag wurde zuletzt ein trauriger Rekord gebrochen. Im Fokus stehen vor allem die südlichen Staaten, dort steigen die Zahlen unaufhörlich und es kommt zu erneuten Lockdowns. Eine besorgniserregende Entwicklung, schon jetzt sind die USA mit fast 3 Millionen Infizierten und über 130.000 Toten das am schwersten getroffene Land der Welt.

Apple zieht die Notbremse wegen Corona: Stores wieder dicht

Auch Apple erwischt es und man muss eine Vielzahl der Apple Stores jetzt wieder schließen. So macht der Hersteller wieder Läden dicht in Kalifornien, Florida, Mississippi, Texas, Utah, Alabama, Georgia, Idaho, Louisiana, Nevada, und Oklahoma – die Kollegen von MacRumors berichtet. Insgesamt sind es nun 77 Stores, die nach erfolgter Wiedereröffnung erneut schließen. Immerhin: Noch bis zum 3. Juli erlaubt der Händler die Abholung bestellter oder reparierter Ware in besagten Geschäften. Gegenüber CNBC kommentiert Apple die jüngste Entwicklung:

„Aufgrund der derzeitigen COVID-19-Bedingungen in einigen der von uns bedienten Regionen, schließen wir vorübergehend die Geschäfte in diesen Gebieten. Wir gehen diesen Schritt mit großer Vorsicht an, da wir die Situation genau beobachten, und wir freuen uns darauf, unsere Teams und Kunden so bald wie möglich zurück zu haben.“

Weltweit (wie hier in China) betreibt Apple seine Ladengeschäfte – weit über 500 Stück:

Erneute Öffnung der Apple Stores noch nicht absehbar

Wann genau die Stores wieder öffnen können, ist nicht klar. Am Ende diktieren die Corona-Zahlen das weitere Vorgehen. Erst im Mai begann Apple, die Ladengeschäfte in den USA und anderswo auf der Welt wiederzueröffnen – selbstverständlich unter bestimmten Auflagen und mit einem geeigneten Hygienekonzept. Allerdings war man sich der brenzligen Lage schon damals bewusst und konnte zukünftige und somit erneute Schließungen nicht gänzlich ausschließen. Jetzt tritt der Fall ein und Apple muss reagieren.