Damit hätte nun eigentlich niemand mehr gerechnet, doch sollte sich die aktuelle Meldung am Ende bewahrheiten, dann ändert die Apple Watch 8 alles. Statt das bewährte Design einfach fortzuführen, soll die Smartwatch nämlich doch noch in neuer Form erscheinen.

Wir erinnern uns: Bevor der iPhone-Hersteller uns die Apple Watch Series 7 im letzten Jahr zeigte, ging die Gerüchteküche von einem stark geänderten Design aus. Äquivalent zum iPhone 12 war da die Rede von einem flachen Gehäuse mit flachem Bildschirm. Letztlich sah die Apple Watch 7 aber aus wie ihre Vorgänger, das Display beziehungsweise die Bildschirmanzeige war sogar noch verstärkt konvex – das glatte Gegenteil also.

Apple Watch 8: Smartwatch jetzt doch mit flachem Display und Gehäuse?

Entschied sich Apple in letzter Minute um? Wohl eher nicht, denn der neue Bildschirm der Apple Watch 7 war eine bewusste, langfristige Entwicklung – keine schnelle Notlösung. Dennoch hält sich bis heute das Gerücht, Apple würde eine solche, wesentlich flachere Apple Watch bisher noch zurückhalten. Neuen Aufschub dafür gibt's jetzt vom eher unbekannten Leaker „ShrimpApplePro“. Der will jetzt von einem neuen, flachen Display für die Apple Watch Series 8 gehört haben (Quelle: ShrimpApplePro). Dies weckt natürlich die Hoffnung auf das damit in Verbindung stehende, neue Design der Apple Watch 8. Gleichwohl dies „ShrimpApplePro“ so noch nicht direkt bestätigen kann.

Wirklich anders sah die Apple Watch 7 nicht aus:

Apple Watch 7: Alle neuen Funktionen der Smartwatch

Freudig aufgenommen wurde die Nachricht indes von Jon Prosser – bekannter Apple-Insider und damaliger Verfechter des neuen Designs. Der liefert gleich eine Reihe von neuen Renderbildern nach und „bestätigt“ die Existenz der flachen Apple Watch in seiner neuesten Ausgabe von „Front Page Tech“ auf YouTube (Quelle: Front Page Tech).

So stellte man sich die Apple Watch 7 ursprünglich vor, kommt so jetzt aber die Apple Watch 8?

Bewertung des Gerüchts

Unsere Einschätzung: Wir sind eher skeptisch. Solange das neue Design nicht durch „größere Kaliber“ der Apple-Szene bestätigt wird, rechnen wir zum jetzigen Zeitpunkt mal lieber nicht mit einer neuen Form. Zwar mag Apple intern daran arbeiten, doch verspricht dies noch nicht unbedingt am Ende die Apple Watch 8 zu sein, die wir im Herbst zusammen mit dem iPhone 14 zu sehen bekommen. Ergo: Lieber die Erwartung etwas reduzieren, dann ist man nachher weniger enttäuscht.