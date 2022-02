Nach der eher enttäuschenden Vorstellung der Apple Watch Series 7 liegen die Erwartungen beim Nachfolger ziemlich hoch. Doch was können oder sollten wir von der neuen Smartwatch wirklich erwarten? Ein Apple-Insider kennt die Antwort schon jetzt.

Apple Watch 8: Neues bei der Aktivitätserfassung der Smartwatch

Schon im Januar nahm uns Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman die Hoffnung auf wirklich bahnbrechende Neuerungen der Apple Watch Series 8, jetzt wiederholt und konkretisiert er seine Vorhersagen (Quelle: Power-on-Newsletter).

Demnach sollten wir lieber keine neuen Gesundheitssensoren erwarten, das höchste der Gefühle wäre demnach noch eine Option zur Bestimmung der Körpertemperatur. Größere Aktualisierungen soll es hingegen bei der Erfassung von Aktivitäten geben, ebenso gelten schnellere Chips als gesetzt. Keine Erwähnung findet dagegen ein neues Design. Schon bei der Apple Watch 7 wurde dies erhofft, am Ende bekamen wir jedoch nur leicht größere Displays. Im schlimmsten Fall ändert sich bei der Form also nichts.

Noch zwei weitere Smartwatch-Modelle

Interessanter sind da schon die Neuheiten abseits der Apple Watch 8, denn Apple soll noch zwei weitere Smartwatches in petto haben und zeitgleich vorstellen. Einerseits soll es eine auf Extremsportarten ausgerichtete Variante der smarten Uhr geben und anderseits einen Nachfolger der aktuellen Apple Watch SE. Wie die wir uns wünschen, beschrieben wir bereits in einem entsprechenden Artikel. Was davon zutrifft bleibt noch im Verborgenen, denn Gurman hat dazu nichts weiter zu sagen.

Nur soviel, die altehrwürdige Apple Watch Series 3 könnte im Herbst endlich aus dem Programm genommen werden. Die bereits vor 5 Jahren präsentierte Uhr wird noch immer verkauft, obwohl sie schon lange nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Kaum vorstellbar, dass Apple sie nochmals ins Jahr 2023 mitnimmt. Einen „Nachfolger“ dürfte man in der Apple Watch SE 2 sehen, wenn der Preis auch höher liegt.