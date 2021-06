Wer auch nachts nicht auf seine Apple Watch verzichten möchte, der sollte sich die Nightwatch genauer anschauen. Es handelt sich hierbei um ein interessantes Zubehör, das auf den Nachttisch gestellt wird und die Apple Watch vergrößert. Der klassische Wecker kann spätestens jetzt einpacken.

Nightwatch: Wecker-Lupe für die Apple Watch

Mit der Nightwatch ist gerade ein neues Produkt auf den Markt gekommen, das sich ausschließlich an Besitzer einer Apple Watch richtet. Prinzipiell handelt es sich um eine Kugel aus Kunststoff, in die die Apple Watch einfach eingesetzt wird. Kunden profitieren so von einer starken Vergrößerung des Displays. Gedacht ist Nightwatch als Wecker, der auf dem Nachttisch Platz findet.

Auf einen klassischen Wecker kann so gerne verzichtet werden. Als besonderen Clou hat man an eine Halterung für den magnetischen Ladeanschluss der Apple Watch gedacht, sodass sie nachts mit Strom versorgt werden kann. Durch die besondere Fräsung auf der Unterseite der Halbkugel soll sich auch der Sound der Smartwatch besser im Raum verteilen. Auch der eingestellte Alarm macht sich so gut bemerkbar.

Auf die Steuerung der Apple Watch muss auch dann nicht vollständig verzichtet werden, wenn die Smartwatch in der Halbkugel gesteckt. Wird die Kugel mit einem Finger berührt, schaltet sich das Display automatisch ein. Die digitale Lünette der Apple Watch ist hingegen nicht zu erreichen.

Was bietet die Apple Watch 6? Die Antwort gibt es hier im Video:

Apple Watch: Nightwatch-Wecker für 41,95 Euro

Die Nightwatch kann über die Webseite des Herstellers für 41,95 Euro bezogen werden. Dem Produzenten zufolge ist das Produkt mit allen Modellen der Apple Watch kompatibel, es muss entsprechend nicht die neueste Smartwatch von Apple sein. Mit der Auslieferung der Nightwatch wird im Juni 2021 begonnen.