Mit Assassin’s Creed: Mirage will Ubisoft zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren, was viele Fans freuen dürfte. Ein Leaker kündigt nun jedoch an, dass die Community länger als erhofft auf das Spiel warten muss.

Ubisofts langjährige Erfolgsreihe Assassin’s Creed sollte eigentlich dieses Jahr mit Mirage einen neuen Eintrag erhalten, der sich auf die ursprünglichen Stärken des Franchise besinnen soll. Ein Dataminer lässt nun jedoch verlauten, dass das neue Abenteuer verspätet erscheinen wird – frühestens Ende 2023, wahrscheinlich sogar erst 2024.

Muss Ubisoft Assassin’s Creed: Mirage verschieben?

Twitter-User ScriptLeaksR6 hat angekündigt, dass sowohl The Crew: Orlando als auch Assassin’s Creed: Mirage höchstwahrscheinlich vor einer Verschiebung stehen und frühestens im vierten Quartal 2023 erscheinen werden. Der Release könnte sich aber auch sogar bis ins zwei Quartal 2024 verzögern.

Während der User keine Quelle für die Aussage bietet, hat er soeben erst durch einen geleakten Screenshot von Ubisofts Avatar: Frontiers of Pandora für Aufmerksamkeit auf Twitter gesorgt – er könnte also über Insider-Informationen zu dem Publisher verfügen. Bis zu einer offiziellen Bestätigung durch Ubisoft handelt es sich dabei allerdings natürlich nur ein Gerücht.

Assassin’s Creed: Mirage und The Crew: Orlando wären aber zumindest nicht die ersten Spiele, die Ubisoft 2023 verschieben muss – bereits im Januar hat es zum wiederholten Mal das Piraten-Abenteuer Skull & Bones getroffen.

Assassin’s Creed: Ubisoft plant Spiele-Offensive

Assassin’s Creed: Mirage soll einen deutlich kleineren Umfang besitzen als die gigantischen Vorgänger Valhalla und Odyssey. Statt dem Vorbild der umfangreichen RPGs zu folgen, will sich Ubisoft mit dem Spiel eher an dem Stealth- und Parcours-Gameplay der ersten Einträge der Reihe orientieren.

Falls ihr die neueren Vertreter der Reihe insgeheim besser findet, müsst ihr euch jedoch nicht grämen, denn Mirage ist nur eines von insgesamt 10 Assassin’s-Creed-Spielen, die aktuell bei Ubisoft in Arbeit sind. Über den Release von Games wie Codename Red, Codename Hexe und Codename Jade ist jedoch bis auf minimale Infos zum Setting noch nichts bekannt.

