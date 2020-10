Vor allem als Geralt von Riva dürfte euch Maul Cosplay bekannt sein. Sein neustes Kostüm verwandelt ihn in Eivor aus Assassin's Creed Valhalla, doch mit der Nachstellung eines ikonischen Clips holt er einen noch berühmteren Wikinger zurück.

Es ist so was wie ein Cosplay im Cosplay. Ein Kostüm von Eivor aus Assassin's Creed Valhalla anzufertigen und zu präsentieren, reichte Maul Cosplay offenbar nicht. Er holt ein sehr altes Meme wieder hervor und stellt es mit Statisten und einem Set nach. Das Ergebnis ist ein extrem witziger Clip und eine Hommage an den berühmtesten Wikinger unserer Zeit (Zugegeben: Er ist der Einzige): Den Technoviking.

Vor 20 Jahren war ein Mann ohne Shirt und erhobenen Zeigefinger auf der F**kparade und wurde durch ein kurzes Video berühmt. Das geschah aber erst 2007, doch mittlerweile ist das Meme des Technoviking ein Stück Internet-Geschichte.

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5, Xbox One)

Mit viel Liebe zum Detail und einigen Statisten stellt Maul Cosplay das Video nach und holt den Technoviking zu einem weiteren Rave in die Gegenwart.

Die Identität des echten Technoviking ist übrigens bis heute ungeklärt. Laut der Seite Know You Meme soll die Person auf dem Video den Ersteller des Clips verklagt haben, da dieser ihre Persönlichkeitsrechte verletzt sah. 2013 soll der Ersteller des Videos zu einer Strafe von 15.000 Euro verurteilt worden sein, das Video ist aber natürlich nicht mehr aus dem Internet zu entfernen.

Ungeachtet der Geschichte beschert uns Maul Cosplay, als Eivor als Technoviking einen extrem witzigen Clip.