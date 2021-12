Assassin's Creed: Valhalla bekommt in Kürze ein neues Update, mit dem Spieler ordentlich Speicherplatz sparen können. Allerdings hat der Patch auch einen Haken: Es kommt ein riesiger Download auf euch zu.

Assassin's Creed: Valhalla bietet euch eine gigantische Open World zum Entdecken, Kämpfen und Plündern. Entsprechend groß ist jedoch auch der Speicherbedarf des Ubisoft-Spiels. Mit dem kommenden Update könnt ihr zum Glück je nach Plattform bis zu 44 GB sparen – allerdings müsst ihr dafür gleich das komplette Spiel erneut herunterladen.

Assassin's Creed: Valhalla – Mega-Download für mehr Speicherplatz

Mit dem neuen Update peilt Ubisoft eine Umstrukturierung der gespeicherten Daten für Assassin's Creed: Valhalla an. Dieser Prozess soll eine beachtliche Menge an Speicherplatz freigeben, wird jedoch gleichzeitig den kompletten Neu-Download des Spiels erfordern.

Auf der PS5 und dem PC soll die Spielgröße nach dem Update 77 GB, auf der PS4 75 GB, auf der Xbox Series X|S 72 GB und auf der Xbox One 63 GB betragen. Daraus ergeben sich die folgenden Speicher-Ersparnisse auf den Plattformen:

PS5: 13 GB weniger

PS4: 30 GB weniger

Xbox One: 30 GB weniger

PC: 34 GB weniger

Xbox Series X|S: 44 GB weniger

Das Update 1.4.1 soll voraussichtlich nächste Woche online gehen.

AC Valhalla: Ubisoft hat große Pläne für 2022

Einem Leaker zufolge will Ubisoft für Assassin's Creed: Valhalla 2022 ein neues DLC releasen, das dem ohnehin schon umfangreichen Basis-Game satte 40 Stunden Spieldauer hinzufügen wird. Spätenstens dann wird der neue Speicherplatz-sparende Patch wohl für viele Gamer notwendig sein, um das riesige Spiel noch auf die Festplatten zu bekommen – auch wenn dafür nächste Woche noch einmal die kompletten Spieldateien heruntergeladen werden müssen. (Quelle: GamesRadar)

