Strategie-Spiele sind für gewöhnlich auf dem PC zu Hause. Immer häufiger dürfen aber auch Gamer mit einer PlayStation, Xbox oder Switch mitmischen. Mit dem neusten Teil der Siedler-Reihe bringt Ubisoft jetzt eine legendäre Strategie-Reihe auf die Konsolen.

Playstation, Xbox und Switch bekommen Strategie-Hit

Ubisoft meldet sich mit neuen Informationen zu Die Sielder zurück. Der neue Teil der altehrwürdigen Strategie-Reihe wird demnach am 17. Februar 2023 auf dem PC erscheinen. Damit aber noch nicht genug: Es sind auch Konsolen-Versionen für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch in Entwicklung. Das Spiel soll sogar für den Cloud-Gaming-Service Amazon Luna kommen. Allerdings wurden hierbei noch keine Release-Termine genannt.

Laut einer Pressemitteilung von Ubisoft erwartet euch in Die Siedler: Neue Allianzen eine Solo-Kampagne, verschiedene Szenarien und Multiplayer-Gefechte, in denen ihr mit bis zu acht Spielern um den Sieg kämpfen könnt. Dafür sollen zum Release 12 Karten zur Verfügung stehen.

Schaut euch hier das Entwickler-Update zu Die Siedler: Neue Allianzen an:

Die Siedler: Neue Allianzen – Entwickler-Update von Ubisoft

Die Siedler: Ubisoft will auf die Fans hören

Die Siedler: Neue Allianzen hat eine holprige Entwicklung hinter sich. Nach einer Fülle von Fan-Kritik in Reaktion auf die Alpha- und Beta-Version des Spiels hat Ubisoft Düsseldorf den Release zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt wollen die Entwickler auf das Feedback der Spieler reagiert haben. In den Kommentaren des Update-Videos zeigen sich viele Fans jedoch immer noch nicht besänftigt. Vor allem das Wirtschaftssystem soll im Vergleich zu älteren Spielen der Reihe immer noch viel zu dünn ausfallen.

Für Strategie-Fans mit einer PlayStation oder Xbox gibt es in letzter Zeit viele gute Nachrichten. So wird auch Anno 1800 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass Company of Heroes 3 den Sprung auf die Konsolen machen wird. Selbst wenn Die Siedler: Neue Allianzen hinter den Erwartungen der Fans zurückbleibt, stehen also noch einige Strategie-Highlights in den Startlöchern.