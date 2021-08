Mit der Xbox Series X|S haben Gamer die Möglichkeit, echtes Next-Gen-Feeling zu erleben. Doch auf den Konsolen laufen nicht nur neue Triple-A-Games, sondern auch Klassiker aus der PS1-Ära in 4K – zumindest dann, wenn etwas nachgeholfen wird.

Bereits kurz nach dem Release der Xbox Series X|S haben Gamer herausgefunden, dass Microsofts neue Konsolen auch als Emulatoren genutzt werden können. Ein neues Video zeigt nun, wie gut PS1-Klassiker mit einem Emulatoren-Port auf der neuen Xbox-Generation in 4K aussehen.

Xbox Series X|S: Emulator bringt PS1-Klassiker in 4K auf den Bildschirm

Der Emulator DuckStation ist eine populäre Wahl für Klassiker aus der PS1-Ära. Mit einem Port für die Xbox Series X|S können diese Spiele nun auch auf Microsofts aktuellen Konsolen gezockt werden – wenn auch über einige Umwege. Der Emulator kann nur manuell installiert werden, wenn sich die Konsole im Developer Modus befindet. Aus diesem Grund und wegen der legalen Probleme, die ein Emulator mit sich bringt, ist die Verwendung von DuckStation auf der Xbox Series X|S nicht empfohlen.

YouTuber Modern Vintage Gamer hat sich davon jedoch nicht abhalten lassen und seine Erfahrung mit dem PlayStation-1-Emulator auf der Xbox geteilt – und die Spieleklassiker laufen in der Ultra-HD-Auflösung bemerkenswert flüssig.

Schaut euch hier das Video von Modern Vintage Gamer an:

(Quelle: Modern Vintage Gamer, YouTube)

PS1-Emulator läuft auf Microsofts Next-Gen-Konsolen

Mit Crash Bandicoot, Tomb Raider und Silent Hill zeigt Modern Vintage Gamer bahnbrechende Spiele-Hits, die in den 1990er Jahren die PlayStation als Gaming-Plattform etabliert haben – nur laufen diese nun eben in einer scharfen Auflösung mit leichten grafischen Verbesserungen auf einer weitaus fortgeschritteneren Konsolengeneration. Auch wenn das Installieren eines Emulators auf der Xbox Series X|S nicht ohne Weiteres nachgeahmt werden sollte, sehen die Ergebnisse durchaus spannend aus.

Abgesehen von dem PS1-Emulator könnten auf ähnlichem Wege natürlich auch Spiele anderer Konsolen auf der Xbox Series X|S gezockt werden – wie zum Beispiel von der PlayStation 2, dem GameCube oder dem Nintendo DS.