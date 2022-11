Lidl bietet ab Montag, den 28. November, viele letzte Black-Week-Angebote an. Welche Produkte sich im Online-Shop und in den Lidl-Filialen lohnen, klären wir in unserer Übersicht.

Neue Schnäppchen bei Lidl ab 28. November

In dieser Woche stehen Black-Week-Schnäppchen im Mittelpunkt.

Holzkohlegrill für 89,99 Euro. Kostet sonst 119 Euro. Der Grill mit Thermometer verfügt über eine Holzkohlenwanne mit verstellbarer Kurbel. Die Grillfläche beträgt 56 x 41,8 cm.

für 89,99 Euro. Kostet sonst 119 Euro. Der Grill mit Thermometer verfügt über eine Holzkohlenwanne mit verstellbarer Kurbel. Die Grillfläche beträgt 56 x 41,8 cm. Mountain-E-Bike für 1.499 Euro. Hier sparen Kunden ganze 1.000 Euro. Die Reichweite wird mit bis zu 120 km angegeben, der Akku leistet 504 Wh.

für 1.499 Euro. Hier sparen Kunden ganze 1.000 Euro. Die Reichweite wird mit bis zu 120 km angegeben, der Akku leistet 504 Wh. City-E-Bike für 899 Euro. Hier beträgt die Ersparnis 48 Prozent. Je nach Fahrweise mit dem Tiefeinsteiger steht eine Reichweite von bis zu 115 km zur Verfügung.

für 899 Euro. Hier beträgt die Ersparnis 48 Prozent. Je nach Fahrweise mit dem Tiefeinsteiger steht eine Reichweite von bis zu 115 km zur Verfügung. Lenovo-Tablet für 134 Euro. Immerhin 20 Prozent günstiger als zuvor. Das Display kommt auf 10,1 Zoll, 32 GB Speicher sind mit dabei.

für 134 Euro. Immerhin 20 Prozent günstiger als zuvor. Das Display kommt auf 10,1 Zoll, 32 GB Speicher sind mit dabei. Lenovo-Laptop für 499 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst. Hier stehen ein 15,6-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung und Windows 11 Home bereit.

für 499 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst. Hier stehen ein 15,6-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung und Windows 11 Home bereit. 2-in-1-Laptop für 699 Euro. Bei Lidl gerade 300 Euro günstiger zu bekommen. Das 2-in-1-Laptop von HP wird im Handumdrehen zum Tablet. Das Display kommt auf 15,6 Zoll.

für 699 Euro. Bei Lidl gerade 300 Euro günstiger zu bekommen. Das 2-in-1-Laptop von HP wird im Handumdrehen zum Tablet. Das Display kommt auf 15,6 Zoll. HP-Multidrucker für 199 Euro. Die UVP liegt eigentlich bei 299,90 Euro. Drucken, Kopieren und Scannen ist mit dem HP-Gerät möglich.

Neue Angebote bei Lidl (Bildquelle: Lidl)

Espressomaschine mit Milchaufschäumer für 69,99 Euro. Der abnehmbare Wassertank kommt auf 1,2 l, der Milchtank auf bis zu 0,7 l.

für 69,99 Euro. Der abnehmbare Wassertank kommt auf 1,2 l, der Milchtank auf bis zu 0,7 l. Küchenmaschine von Bosch für 449 Euro. Hier zahlen Kunden im Vergleich nur die Hälfte. Die Maschine kommt auf ein Fassungsvermögen von 5,5 l.

für 449 Euro. Hier zahlen Kunden im Vergleich nur die Hälfte. Die Maschine kommt auf ein Fassungsvermögen von 5,5 l. Kochtopf-Set für 29,99 Euro. Normalerweise werden hier 89,99 Euro fällig. Das Set besteht aus vier Töpfen unterschiedlicher Größe.

für 29,99 Euro. Normalerweise werden hier 89,99 Euro fällig. Das Set besteht aus vier Töpfen unterschiedlicher Größe. Kühlschrank für 499 Euro. Ganze 61 Prozent Ersparnis sind möglich. Für das Kühlen stehen 252 l, für das Gefrieren 173 l als Volumen bereit.

für 499 Euro. Ganze 61 Prozent Ersparnis sind möglich. Für das Kühlen stehen 252 l, für das Gefrieren 173 l als Volumen bereit. Barttrimmer für 49,99 Euro. Lebenslang scharfe Klingen verspricht der Hersteller Braun. Mit und ohne Kabel verwendbar, da auch ein Akkubetrieb vorgesehen ist.

für 49,99 Euro. Lebenslang scharfe Klingen verspricht der Hersteller Braun. Mit und ohne Kabel verwendbar, da auch ein Akkubetrieb vorgesehen ist. LED-Deckenleuchte mit Bluetooth-Lautsprecher für 29,99 Euro. Das dimmbare Leuchtmittel liegt mit im Paket. Die Leuchte kommt auf einen Durchmesser von 40 cm.

für 29,99 Euro. Das dimmbare Leuchtmittel liegt mit im Paket. Die Leuchte kommt auf einen Durchmesser von 40 cm. Stehleuchte für 19,99 Euro. Die Leuchte mit einer Höhe von 103 cm lässt sich über eine Fernbedienung steuern. Leuchtmittel sind mit dabei.

für 19,99 Euro. Die Leuchte mit einer Höhe von 103 cm lässt sich über eine Fernbedienung steuern. Leuchtmittel sind mit dabei. Digitalpiano für 149 Euro. Insbesondere für Einsteiger geeignet. 61 Tasten im Piano-Look und 128 Sounds stehen bereit.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 21. November

In dieser Woche stehen Technik-Produkte im Mittelpunkt.

Trekking-E-Bike für 999 Euro. Bietet eine Reichweite von bis zu 100 km. Lidl bietet zwei Varianten für Herren und Damen an.

für 999 Euro. Bietet eine Reichweite von bis zu 100 km. Lidl bietet zwei Varianten für Herren und Damen an. City-E-Bike für 939,05 Euro. Um 44 Prozent reduziert. Die Reichweite wird vom Hersteller mit bis zu 115 km angegeben.

für 939,05 Euro. Um 44 Prozent reduziert. Die Reichweite wird vom Hersteller mit bis zu 115 km angegeben. City-E-Bike für 799 Euro. Bei Lidl gerade um die Hälfte günstiger also sonst zu bekommen. Je nach Fahrweise beträgt die Reichweite bis zu 115 km.

für 799 Euro. Bei Lidl gerade um die Hälfte günstiger also sonst zu bekommen. Je nach Fahrweise beträgt die Reichweite bis zu 115 km. 4K-Fernseher für 399 Euro. Normalerweise müssen 699 Euro für den Philips-Fernseher ausgegeben werden, der auf eine Bilddiagonale von 50 Zoll kommt.

für 399 Euro. Normalerweise müssen 699 Euro für den Philips-Fernseher ausgegeben werden, der auf eine Bilddiagonale von 50 Zoll kommt. Laptop für 449 Euro. Hier gibt es eine Ersparnis von 25 Prozent. Das Display des Lenovo-Laptops bietet eine Diagonale von 14 Zoll. Als Prozessor ist der AMD Ryzen 3 5300U mit dabei.

für 449 Euro. Hier gibt es eine Ersparnis von 25 Prozent. Das Display des Lenovo-Laptops bietet eine Diagonale von 14 Zoll. Als Prozessor ist der AMD Ryzen 3 5300U mit dabei. Monitor für 129 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst. Bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten bei einer Diagonale von 23,6 Zoll.

für 129 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst. Bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten bei einer Diagonale von 23,6 Zoll. iPad für 499 Euro. Das iPad der neunten Generation bietet einen 10,2-Zoll-Bildschirm und den Apple-Prozessor A13. Achtung: Hier bietet Lidl die Variante mit LTE an.

für 499 Euro. Das iPad der neunten Generation bietet einen 10,2-Zoll-Bildschirm und den Apple-Prozessor A13. Achtung: Hier bietet Lidl die Variante mit LTE an. iPhone 12 für 719 Euro. In schwarzer Ausführung und mit A14-Chip sowie einem Display mit einer Diagonale von 6,1 Zoll ausgestattet. 128 GB Speicher gibt es.

für 719 Euro. In schwarzer Ausführung und mit A14-Chip sowie einem Display mit einer Diagonale von 6,1 Zoll ausgestattet. 128 GB Speicher gibt es. Apple Watch SE für 239 Euro. Lidl bietet die 40-mm-Variante in Space Grau an. Begleitend zur Smartwatch muss ein iPhone 6s oder neuer vorhanden sein.

Neue Angebote bei Lidl (Bildquelle: Lidl)

Waschmaschine für 469 Euro. Kostet sonst 839 Euro, die Ersparnis beträgt also 44 Prozent. Die Siemens-Waschmaschine kann bis zu 8 kg Wäsche aufnehmen.

für 469 Euro. Kostet sonst 839 Euro, die Ersparnis beträgt also 44 Prozent. Die Siemens-Waschmaschine kann bis zu 8 kg Wäsche aufnehmen. Gefriertruhe für 249 Euro. Bietet ein Volumen von 202 l. Die Abmessungen der Truhe kommen auf 85 x 90,5 x 55 cm.

für 249 Euro. Bietet ein Volumen von 202 l. Die Abmessungen der Truhe kommen auf 85 x 90,5 x 55 cm. Dampfgenerator für 379 Euro. Bei Lidl gerade ein Viertel günstiger. Der integrierte Wassertank kommt auf ein Volumen von 1,1 l.

für 379 Euro. Bei Lidl gerade ein Viertel günstiger. Der integrierte Wassertank kommt auf ein Volumen von 1,1 l. Eiswürfelbereiter für 79,99 Euro. Um fast die Hälfte reduziert. Zwei auswählbare Eiswürfelgrößen stehen zur Verfügung, sie sind in wenigen Minuten bereitet.

für 79,99 Euro. Um fast die Hälfte reduziert. Zwei auswählbare Eiswürfelgrößen stehen zur Verfügung, sie sind in wenigen Minuten bereitet. Akkubohrschrauber für 66,99 Euro. Mit bürstenlosem Motor und einem Zwei-Gang-Getriebe mit stufenlos steuerbarer Drehzahl.

für 66,99 Euro. Mit bürstenlosem Motor und einem Zwei-Gang-Getriebe mit stufenlos steuerbarer Drehzahl. Bohr- und Meißelhammer für 46,99 Euro. Leistet bis zu 1.050 Watt. Zur Bearbeitung von Beton, Stein, Metall und Holz konzipiert.

für 46,99 Euro. Leistet bis zu 1.050 Watt. Zur Bearbeitung von Beton, Stein, Metall und Holz konzipiert. Schwerlastregal für 31,99 Euro. Kann bis zu 175 kg pro Boden halten. Insgesamt stehen fünf Böden zur Verfügung. Das Regal ist 180 cm hoch und 90 cm breit.

für 31,99 Euro. Kann bis zu 175 kg pro Boden halten. Insgesamt stehen fünf Böden zur Verfügung. Das Regal ist 180 cm hoch und 90 cm breit. Tischtennisplatte für 349 Euro. Mit Maßen von 274 x 152,5 x 76 cm. Ein Tischtennisnetz mit zwei Halterungen liegt mit im Paket.

In dieser Woche stehen Technik und das Badezimmer im Mittelpunkt.

Abschließbare Fahrradbox für 19,99 Euro. Bekannt aus der TV-Sendung Die Höhle der Löwen und bei Lidl gerade 50 Prozent günstiger. Der Innenraum der Box ist gepolstert. Eine Zahlenkombination lässt sich frei wählen. Mehr in unserem Artikel.

für 19,99 Euro. Bekannt aus der TV-Sendung Die Höhle der Löwen und bei Lidl gerade 50 Prozent günstiger. Der Innenraum der Box ist gepolstert. Eine Zahlenkombination lässt sich frei wählen. Mehr in unserem Artikel. SilkslidePro-Nasierer für 8,99 Euro. War ebenfalls in der Gründer-Sendung zu sehen. Nasenhaare lassen sich ohne Strom entfernen.

für 8,99 Euro. War ebenfalls in der Gründer-Sendung zu sehen. Nasenhaare lassen sich ohne Strom entfernen. Asus-Notebook für 429 Euro. Immerhin 14 Prozent günstiger als sonst. Das Asus Vivobook kommt auf eine Diagonale von 15,6 Zoll. Windows 11 Home ist vorinstalliert.

für 429 Euro. Immerhin 14 Prozent günstiger als sonst. Das Asus Vivobook kommt auf eine Diagonale von 15,6 Zoll. Windows 11 Home ist vorinstalliert. 2-in-1-Notebook für 599 Euro. Normalerweise müssen 729 Euro für das Lenovo IdeaPad Flex 5 ausgegeben werden, das sich im Handumdrehen in ein Tablet verwandelt. Der Bildschirm kommt auf 14 Zoll.

für 599 Euro. Normalerweise müssen 729 Euro für das Lenovo IdeaPad Flex 5 ausgegeben werden, das sich im Handumdrehen in ein Tablet verwandelt. Der Bildschirm kommt auf 14 Zoll. Apple iMac für 1.499 Euro. Das Komplettsystem ist ausgestattet mit einem 24-Zoll-Display, das eine Auflösung von 4.480 x 2.520 Pixel bietet. Apples M1-Chip sorgt für viel Leistung.

für 1.499 Euro. Das Komplettsystem ist ausgestattet mit einem 24-Zoll-Display, das eine Auflösung von 4.480 x 2.520 Pixel bietet. Apples M1-Chip sorgt für viel Leistung. Lenovo-Monitor für 229 Euro. Bietet eine Bilddiagonale von 27 Zoll bei einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel. Die maximale Bildwiederholfrequenz beträgt 75 Hz.

für 229 Euro. Bietet eine Bilddiagonale von 27 Zoll bei einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel. Die maximale Bildwiederholfrequenz beträgt 75 Hz. Multifunktionsdrucker für 199 Euro. Drucken, Scannen und Kopieren ist mit dem Epson-Gerät möglich. Bis zu 33 Seiten können pro Minute gedruckt werden.

für 199 Euro. Drucken, Scannen und Kopieren ist mit dem Epson-Gerät möglich. Bis zu 33 Seiten können pro Minute gedruckt werden. Over-Ear-Kopfhörer für 9,99 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst. Die Bluetooth-Kopfhörer sind in weißer und schwarzer Ausführung erhältlich und halten bis zu 2,5 Stunden mit einer Akkuladung durch.

für 9,99 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst. Die Bluetooth-Kopfhörer sind in weißer und schwarzer Ausführung erhältlich und halten bis zu 2,5 Stunden mit einer Akkuladung durch. microSD-Speicherkarte ab 3,99 Euro. Quasi universell einsetzbar. Lidl bietet drei Varianten an, die auf eine Kapazität von 8, 16 oder 32 GB kommen.

ab 3,99 Euro. Quasi universell einsetzbar. Lidl bietet drei Varianten an, die auf eine Kapazität von 8, 16 oder 32 GB kommen. 4K-Fernseher für 299 Euro. Um ganze 43 Prozent reduziert. Der Smart-TV kommt auf eine Diagonale von 50 Zoll und bietet eine Ultra-HD-Auflösung (4K). Unter anderen sind drei HDMI-Anschlüsse mit dabei.

Neue Angebote bei Lidl (Bildquelle: Lidl)

Beheizbarer Handtuchhalter für 44,99 Euro. Als Wand- oder Standgerät nutzbar. Acht Heizstäbe sorgen zusammen für eine Temperatur von bis zu 50 °C.

für 44,99 Euro. Als Wand- oder Standgerät nutzbar. Acht Heizstäbe sorgen zusammen für eine Temperatur von bis zu 50 °C. Überkopfbrause-Set für 39,99 Euro. Steht bei Lidl in schwarzer und verchromter Ausführung bereit. Das Set besteht aus Kopf- und Handbrause und kann an eine bestehende Armatur angeschlossen werden.

für 39,99 Euro. Steht bei Lidl in schwarzer und verchromter Ausführung bereit. Das Set besteht aus Kopf- und Handbrause und kann an eine bestehende Armatur angeschlossen werden. Handbrause oder Brausekopf mit Schlauch für 9,99 Euro. Beide Modelle stehen in zwei Farben bereit. Der Schlauch kommt auf eine Länge von 170 cm.

für 9,99 Euro. Beide Modelle stehen in zwei Farben bereit. Der Schlauch kommt auf eine Länge von 170 cm. Badarmatur für 24,99 Euro. Besteht aus Messing und Edelstahl. Mit 35-mm-Kartusche und Wassersparfunktion. Zwei Anschlussschläuche liegen mit im Paket.

für 24,99 Euro. Besteht aus Messing und Edelstahl. Mit 35-mm-Kartusche und Wassersparfunktion. Zwei Anschlussschläuche liegen mit im Paket. Luftentfeuchter für 89,99 Euro. Mit auswechselbarem und waschbarem Filter. Kann bis zu 10 l in 24 Stunden aufnehmen.

für 89,99 Euro. Mit auswechselbarem und waschbarem Filter. Kann bis zu 10 l in 24 Stunden aufnehmen. Kosmetikeimer für 12,99 Euro. Bietet ein Fassungsvermögen von 3 l und kommt auf einen Durchmesser von 18,5 cm. Ein Pedal ist mit dabei.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 14. November

In dieser Woche stehen bei Geschenke für Kinder im Mittelpunkt.

Quadrocopter für 24,99 Euro. Ab 12 Jahren geeignet. Die Drohne kommt auf eine Reichweite von bis zu 30 m und bietet vier Geschwindigkeitsstufen.

für 24,99 Euro. Ab 12 Jahren geeignet. Die Drohne kommt auf eine Reichweite von bis zu 30 m und bietet vier Geschwindigkeitsstufen. Kinder-Stirnlampe für 12,99 Euro. Steht bei Lidl in zwei Farbvarianten zur Verfügung. Weißlicht, Rotlicht und Blaulicht mit Blinkfunktionen sind möglich.

für 12,99 Euro. Steht bei Lidl in zwei Farbvarianten zur Verfügung. Weißlicht, Rotlicht und Blaulicht mit Blinkfunktionen sind möglich. Holz-Outdoorspiele für je 16,99 Euro. Leitergolf und zwei Varianten des Wikingerschachs (Kubb) aus Echtholz stehen bereit. Die Altersempfehlung beginnt bei 4 Jahren.

für je 16,99 Euro. Leitergolf und zwei Varianten des Wikingerschachs (Kubb) aus Echtholz stehen bereit. Die Altersempfehlung beginnt bei 4 Jahren. Holz-Instrumente für je 17,99 Euro. Ein Piano, eine Trommel und ein Xylofon hat Lidl im Portfolio. Bunte Lichteffekten auf den Tasten sind mit dabei.

für je 17,99 Euro. Ein Piano, eine Trommel und ein Xylofon hat Lidl im Portfolio. Bunte Lichteffekten auf den Tasten sind mit dabei. Holz-Spielhaus für 149 Euro. Kostet sonst 169,99 Euro. Kommt auf eine Höhe von 150 cm bei einer Breite von 136 cm. Wasserabweisend konstruiert.

für 149 Euro. Kostet sonst 169,99 Euro. Kommt auf eine Höhe von 150 cm bei einer Breite von 136 cm. Wasserabweisend konstruiert. Magnetbausatz für 9,99 Euro. Hier sparen Kunden 23 Prozent. Sets mit verschiedenen Bausteinen werden für Kinder ab 1,5 Jahren angeboten.

für 9,99 Euro. Hier sparen Kunden 23 Prozent. Sets mit verschiedenen Bausteinen werden für Kinder ab 1,5 Jahren angeboten. Paw-Patrol-Fahrzeug für 39,99 Euro. Normalerweise für 49,99 Euro im Programm. Mit ausklappbarer Absperrschranke und Action-Funktionen. Sechs Spielfiguren sind mit dabei.

für 39,99 Euro. Normalerweise für 49,99 Euro im Programm. Mit ausklappbarer Absperrschranke und Action-Funktionen. Sechs Spielfiguren sind mit dabei. Eiskönigin-Frisiersalon für 39,99 Euro. Mit großem, schwenkbaren Spiegel und zahlreichen Ablageflächen. Die Altersempfehlung liegt bei ab 3 Jahren.

Neue Angebote bei Lidl (Bildquelle: Lidl)