Baldur’s Gate 3: Das Xbox-Problem ist gelöst – mit einer Einschränkung

Während Baldur’s Gate 3 auf dem PC bereits die Herzen der Rollenspiel-Fans erobert hat und die PlayStation-Spieler nur noch bis zum 6. September warten müssen, war das Schicksal der Xbox-Community zunächst ungewiss. Doch auch für dieses Problem gibt es jetzt eine Lösung, wenn auch keine ganz perfekte.

Baldur’s Gate 3 Facts

Baldur’s Gate 3: Gute Nachrichten für Xbox-Fans

Larians CRPG Baldur’s Gate 3 ist auf dem PC bereits ein voller Erfolg und soll ab dem 6. September 2023 auf der PlayStation 5 die Spieler begeistern. Das Schicksal der Xbox-Spieler war bisher jedoch ungewiss. Grund dafür war eine Vorgabe von Microsoft, nach der Spiele sowohl auf der Series X als auch Series S dieselben Features haben müssen. Die schwächere Hardware der preisgünstigeren Series S machte dabei aber Probleme.

Der Launch-Trailer zur Baldur’s Gate 3:

Baldur's Gate 3: Launch-Trailer

Laut Larian bestand dieses Problem beim Splitscreen-Modus, der technisch nicht auf der Series S umzusetzen war. (Quelle: Larian). Laut Microsofts Vorgaben müssen allerdings alle Modi eines Spiels auf beiden Konsolen laufen. (Quelle: Microsoft). Überraschenderweise erklärte Xbox-Chef Phil Spencer erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit Eurogamer, dass die Gleichstellung beider Konsolen keine Voraussetzung für Entwickler sei. (Quelle: Eurogamer).

Larians Chef Swen Vincke konnte in einem Gespräch mit Phil Spencer nun die Hürde aus dem Weg schaffen und verkündetet via Twitter, dass Baldur’s Gate 3 noch im Jahr 2023 für die Xbox erscheinen soll. (Quelle: Swen Vincke via Twitter).

Kein Splitscreen für die Xbox Series S

Für den Release auf beiden Konsolen muss die Series S allerdings auf den Splitscreen-Modus verzichten. Der Kompromiss findet somit außerhalb der Regeln von Microsoft für die Entwicklung von Spielen auf der Series X und S statt. Ob es sich nur um eine Ausnahme handelt oder Microsoft diese Regel grundsätzlich überdenkt, ist aktuell nicht bekannt.

Für Xbox-Fans wird es eine kleine, wenn auch ärgerliche Einschränkung sein. Dennoch dürfen sie auch endlich eines der besten CRPGs, vielleicht sogar Videospiele der letzten Jahre, spielen. Auch in unserem Test konnte Baldur’s Gate 3 auf ganzer Linie überzeugen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.