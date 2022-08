Wer sich für ein E-Auto entscheidet, hat dabei oft die Umwelt im Blick. Inzwischen müssen aber immer mehr Menschen auch viel mehr auf die Kosten achten als noch vor ein paar Monaten – und mit niedrigen Kaufpreisen konnten Stromer schließlich noch nie glänzen. Doch bei den Kosten für den Antrieb sieht es ganz anders aus.

Günstiger fahren mit Strom: E-Auto-Besitzer sparen jedes Jahr 742 Euro

Ein E-Auto zu kaufen, ist nichts für den schmalen Geldbeutel. Wer das Geld übrig hat, kann sich dafür nach dem Kauf freuen: Denn im Vergleich zum Stopp an der Tanksäule, lässt sich ein Elektroauto viel günstiger mit Strom versorgen. So weit, so klar, das ist schließlich einer der großen Vorteile, den batteriebetriebene Autos von Beginn an haben.

Der Kostenvergleich von Check24 zeigt jetzt aber genau, wie groß der Unterschied ist: Bei einer durchschnittlichen Strecke von knapp 11.000 km pro Jahr zahlen Besitzer eines Benziners demnach 742 Euro mehr. Die Kosten für Benzin belaufen sich laut Check24 auf insgesamt 1.675 Euro.

Das E-Auto kommt deutlich günstiger von A nach B: Bei gleicher jährlicher Fahrleistung kommen 932 Euro an Stromkosten allein für das E-Auto zusammen – immerhin 44 Prozent weniger als beim Benziner. Die Berechnung geht von aktuellen kWh-Preisen von 39 Cent (Stand Juli 2022) aus.

Je höher der Strompreis, umso länger bis ein E-Auto sich rechnet:

Ladestrom zum Haushaltstarif: So bleiben Kosten für E-Auto-Fahrer klein

Allerdings fällt der Kostenvorsprung der Elektroautos nur unter einer Bedingung so groß aus: Check24 geht davon aus, dass die Stromer ausschließlich an der heimischen Steckdose zum Haushaltsstrom-Tarif geladen werden. Zwar findet ein Gros der E-Auto-Ladevorgänge tatsächlich zuhause statt, aber eben nicht alle. Unterwegs, vor allem an der Schnellladesäule kann es schon mal empfindlich teurer werden.

Ein weiteres Problem: Der Preisvorteil von E-Autos kommt erst zur Geltung, wenn man bereits eines hat. Wer heute kauft, muss mit weniger Umweltbonus ab 2023 rechnen. Die Kaufpreise sind zudem kräftig im Aufwind. Bis Käufer das über den Strom wieder reingeholt haben, muss das E-Auto viele Jahre gefahren werden. Immerhin gibt es aber noch andere Bereiche, in denen Stromer in punkto Kosten besser abschneiden.