All of Us Are Dead | Offizieller Trailer | Netflix

Nach dem großen Erfolg mit Squid Game hat eine weitere Netflix-Originalserie einen Rekord aufgestellt. „All of Us Are Dead“ befindet sich in über 80 Ländern unter den Top-Shows des Streaming-Riesen und hat Squid Game in den Zahlen sogar überholt.

Netflix: All of Us Are Dead stellt Rekordzahlen auf

Die Serie All of Us Are Dead begeistert gerade Zombie-Fans weltweit. Die Show basiert auf dem Naver-Webtoon „Now at Our School“ von Joo Dong-geun und erzählt die Geschichte von Schülern, die in einer High School isoliert sind, in der sich ein Zombie-Virus rasant ausbreitet.

Laut der Seite FlixPatrol, die regelmäßig Streaming-Ranglisten aufstellt, befindet sich die Serie in 89 Ländern unter den Top 10 der Shows bei Netflix und auch in Deutschland konnte All of Us Are Dead direkt zum Release am 28. Januar 2022 ordentlich punkten.

Fans der Serie hoffen nach spannenden 12 Folgen nun auf eine zweite Staffel. Ob die folgen wird, ist noch nicht bekannt. Doch bei diesem Erfolg und dank des offenen Endes sollte es nur eine Frage der Zeit sein, wann die Fortsetzung bekannt gegeben wird.

(Quelle: FlixPatrol)

Wie könnte es in der zweiten Staffel weitergehen?

(Achtung, Spoiler!)

Ein kleiner Teil der Gruppe hat es am Ende ins Quarantänelager geschafft. Dort scheinen sie in Sicherheit zu sein, doch die Hoffnung, Freunde wie Nam-ra und Lee Cheong-San wiederzusehen, treibt die Gruppe abermals zu ihrer Schule.

Dort treffen sie tatsächlich auf Nam-Ra, die sich nach einem Biss in einen Hybrid (halb Mensch, halb Zombie) verwandelt hat. Sie scheint mit der Situation mittlerweile gut zurechtzukommen und es stellt sich heraus, dass es inzwischen viele gibt, die so sind wie sie.

Sind vielleicht alte Freunde darunter? Sind alle gutmütig? Was wollen sie? Hat sich das Virus wie im Webtoon auch außerhalb Südkoreas verbreitet?

Es gibt also genug Fragen, die in einer zweiten Staffel beantwortet werden könnten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Netflix hat übrigens auch gute Nachrichten für Anime-Fans:

