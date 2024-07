Besitzer des Samsung Galaxy S24 Ultra können hoffen: Neues Software-Update soll es richten

Samsung hat zu Beginn des Jahres mit dem Galaxy S24 Ultra sein aktuelles Flaggschiff-Smartphone vorgestellt und auf den Markt gebracht. Seitdem heißt es immer wieder, dass der südkoreanische Hersteller dem Top-Modell ein riesiges Kamera-Upgrade spendieren möchte. Mit dem nächsten großen Software-Update soll das dieses Mal wirklich passieren.

Samsung Galaxy S24 Ultra soll Kamera-Upgrade erhalten

In den letzten Monaten hieß es immer wieder, dass Samsung an einem großen Kamera-Upgrade speziell für das Galaxy S24 Ultra arbeitet. Die Kamera hat sich im Test zwar ganz gut geschlagen, doch das volle Potenzial wird laut Experten nicht ausgeschöpft. Entsprechend groß sind Monat für Monat die Erwartungen, dass das Update endlich kommt. Laut den Informationen von SamMobile soll das große Kamera-Update mit Android 15 und One UI 7 endlich veröffentlicht werden.

Samsung soll dabei mehrere Modi angepasst und verbessert haben, sodass die Bildqualität und Klarheit der Bilder sichtbar erhöht wird. Da Samsung bei vielen Fotos Pixel Binning verwendet, dürfte eine verbesserte Verarbeitung der Daten tatsächlich zu besseren Ergebnissen führen. Beim Pixel Binning werden mehrere Pixel eines Fotos zusammengefasst, um dieses beispielsweise heller zu machen. Da muss die Software dann aber auch richtig arbeiten, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Mit Android 15 und One UI 7 soll ein großer Schritt in die richtige Richtung gemacht werden.

So schlägt sich die Kamera des Samsung Galaxy S24 Ultra:

Samsung bereitet Android 15 und One UI 7 vor

Samsung wird Android 15 und One UI 7 für eine Vielzahl von Smartphones und Tablets anbieten. Ab dem Galaxy S21 gilt eine fünfjährige Update-Garantie, sodass sehr viele Modelle das neue Update mit der verbesserten Oberfläche erhalten. Die große Frage wird sein, ob auch das Galaxy S24 und S24 Plus von dem Kamera-Update profitieren werden. Spätestens wenn die Beta-Tests starten, werden weitere Details dazu veröffentlicht. Neben dem Kamera-Upgrade werden noch viele weitere Verbesserungen und neue Funktionen erwartet. Sobald es losgeht, werden wir euch über alle Neuerungen aufklären.

