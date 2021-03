Open-World-Spiele beschäftigen Spieler über Dutzende Stunden mit Inhalten. Gerade Ubisoft ist in dem Genre stark vertreten, doch wie die restliche Konkurrenz schaffen sie nicht, was Ghost of Tsushima erreicht.

Ghost of Tsushima Facts

Für die meisten Open-World-Spiele sind Spielzeiten von 25 Stunden ein Leichtes. Ob Assassin's Creed, Far Cry oder Watch Dogs, diese Spiele von Ubisoft liegen meistens sogar drüber. Lange Spielzeiten sind aber in dem Genre eher die Regel als die Ausnahme. The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Death Stranding und Days Gone, so unterschiedlich die Welten und Geschichten auch sind, sie bieten Inhalte für viele Stunden.

Ghost of Tsushima für PS4 * Jetzt ab 67,30 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.3.2021 14:35 Uhr

Nicht alle Spieler halten bis zum Ende durch

Die schiere Größe von Open-World-Spielen führt häufig dazu, dass ein großer Teil der Spieler nicht mal bis zum Ende der Hauptstory kommt. Die Website Ungeek stellte fest, dass im Schnitt ein Drittel der Spieler die bekanntesten Open-World-Spiele nicht zu Ende gespielt hat. Die Daten basieren auf den Spielern, die laut PlayStation die entsprechende Trophäe erreicht haben. Dabei stellte Ungeek fest, dass die Hauptstory von Ghost of Tsushima von 50,2 Prozent der Spieler abgeschlossen wurde.

Diese Tabelle zeigt den Vergleich mit anderen Open-World-Spielen:

Einzig Marvel's Spider Man haben ein paar mehr Spieler im Durchschnitt beendet. Alle anderen Spiele sind deutlich abgeschlagen, auch wenn fairerweise erwähnt werden muss, dass das Schlusslicht Assassin's Creed Valhalla noch nicht so lange auf dem Markt ist wie die anderen Spiele.

Ghost of Tsushima war bei Spielern wie Kritikern gleichermaßen beliebt und die hohe Prozentzahl an Spielern, die es zu Ende gespielt haben, sind ein zusätzliches Kompliment an den Entwickler. Die Daten sind natürlich nur begrenzt belastbar, da sie sich nur auf eine Plattform beziehen und nur von Spielern stammen, die ihre Fortschritte öffentlich teilen. Ein Trend ist allerdings gut zu erkennen.