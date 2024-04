BMW elektrisiert: Meilenstein bei E-Autos lässt Konkurrenz alt aussehen

BMW hat einen historischen Moment erreicht: Der Autohersteller verkündet, eine Million vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert zu haben. Im ersten Quartal des Jahres legte der Absatz mit einem Plus von fast 30 Prozent noch einmal kräftig zu.

BMW Facts

BMW: Eine Million E-Autos ausgeliefert

Nach eigenen Angaben hat BMW jetzt das einmillionste vollelektrische Fahrzeug seit der Markteinführung des BMW i3 im November 2013 ausgeliefert. Laut BMW-Vertriebsvorstand Jochen Goller unterstreicht diese Zahl „die Attraktivität unseres Produktportfolios“. Die Strategie des Autobauers habe sich „in einem dynamischen Marktumfeld bewährt“ (Quelle: BMW).

Das erste Quartal 2024 markiert für BMW nicht nur einen Millionen-Meilenstein, sondern auch ein deutliches Wachstum von 27,9 Prozent bei den vollelektrischen Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieses Wachstum erstreckt sich laut BMW „über alle großen Weltregionen“. Allerdings reichen die Zahlen nicht ganz an die Spitzenwerte der letzten Quartale des Jahres 2023 heran.

Insgesamt konnte BMW im ersten Quartal über alle Antriebsarten hinweg 594.671 Fahrzeuge ausliefern, was einem Zuwachs von 1,1 Prozent entspricht. Der Anteil der Elektrofahrzeuge liegt bei 13,9 Prozent. Insbesondere die Kernmarke BMW sticht mit einem Plus von 40,6 Prozent bei den E-Fahrzeugen hervor, was einem Gesamt-Elektroanteil von 14,8 Prozent entspricht. Für die Zukunft zeigt sich BMW optimistisch, den Wachstumskurs bei E-Fahrzeugen fortzusetzen.

Auch der BMW i7 hat zum Erfolgskurs beigetragen:

BMW i7: In 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

BMW: Nachfrage bei allen E-Modellen hoch

BMW verzeichnet eine anhaltend hohe Nachfrage nach seinen E-Autos. Besonders beliebt seien die Modelle BMW i4, iX3, iX1, iX und i7. Auch der neu eingeführte iX2 sowie die BMW 5er-Reihe mit dem rein elektrisch angetriebenen i5 erfahren „positives Kundenfeedback“. Die genaue Verteilung auf die einzelnen Baureihen bleibt allerdings unter Verschluss.

