Auto-Experten sicher: Nur einer kann mit Tesla mithalten – und der kommt aus Deutschland

Analysten positionieren einen deutschen Autobauer als stärksten Konkurrenten für Tesla. Nicht die chinesischen E-Auto-Hersteller oder der Volkswagen-Konzern hätten gute Chancen – sondern ein Hersteller, der sich schon jetzt durch erfolgreiche Verkaufszahlen und eine flexible Produktionsstrategie auszeichnet.

Experten: BMW starker Tesla-Konkurrent

Analysten der New York Times sehen BMW auf einem guten Weg, als einziger Autohersteller mit Tesla mithalten zu können. Während Volkswagen mit seinen Elektromodellen kämpfe und auf dem chinesischen Markt zurückfalle, verkaufe BMW seine E-Autos immer erfolgreicher (Quelle: The New York Times).

Die Münchner setzen auf eine andere Plattformstrategie als ihre Konkurrenten, was ihnen nach Ansicht der Experten zugute kommt. Während Marken wie Audi, Ford und Mercedes auf teure, eigenständige Elektroplattformen setzten, die sich noch nicht rechneten, verdiene BMW mit seinen Elektroautos bereits gutes Geld. Im Jahr 2023 konnte BMW rund 376.000 Elektrofahrzeuge verkaufen. Die Flexibilität in der Produktion ermögliche es den Kunden, zwischen verschiedenen Antriebsarten zu wählen, was bei der Konkurrenz oft nicht der Fall sei.

Ganz ohne Probleme geht es aber auch bei BMW nicht: Vor allem bei der Batterietechnik steht der Hersteller vor Herausforderungen, hier hat Tesla noch Vorteile. Während ein Tesla Model S für rund 95.000 Euro rund 640 Kilometer weit fährt, kommt ein BMW i7 für mindestens 115.000 Euro nur auf knapp 600 Kilometer Reichweite. Diese Lücke will BMW mit der Einführung der „Neuen Klasse“ schließen und Tesla in allen Bereichen überholen.

So präsentiert BMW seinen elektrischen i7:

BMW i7: In 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

BMW-Chef: Traditionelle Kundschaft nicht verlieren

Laut BMW-Chef Oliver Zipse würde die Marke „traditionelle Kunden verlieren, wenn wir ihnen sagen würden: Du bist Teil der alten Welt“. Man müsse ihnen auch in Zukunft die Wahl zwischen Verbrennungs- und Elektromotoren lassen. Diese Kundenorientierung scheint sich auszuzahlen: BMW verzeichnete 2023 ein Absatzplus von 6,5 Prozent, wobei der Verkauf von reinen Elektroautos um fast 75 Prozent zulegte.

