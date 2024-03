BMW hat Visionen: So spektakulär sieht die E-Auto-Zukunft aus

Mit dem Vision Neue Klasse X zeigt BMW das Konzept eines zukünftigen Elektro-SAV. Das Designkonzept verbindet laut Hersteller digitale Innovationen mit nachhaltigen Materialien – und gibt einen Ausblick auf die E-Strategie von BMW.

BMW enthüllt Vision Neue Klasse X

Mit dem Vision Neue Klasse X gibt BMW einen frühen Ausblick auf das erste vollelektrische SAV der nächsten Generation. Das Sports Activity Vehicle bietet einen Vorgeschmack auf Design, Technologie und Nachhaltigkeitskonzepte, die in zukünftigen Fahrzeugen der Marke zum Einsatz kommen sollen.

Mit dem Fokus auf mehr Nachhaltigkeit will BMW nach eigenen Angaben den Weg in eine elektrische und digitale Zukunft weisen. Der Innenraum erinnert eher an ein Wohnzimmer als an ein traditionelles Auto.

Der Innenraum des Vision Neue Klasse X (Bildquelle: BMW)

Im Zentrum des Fahrerlebnisses steht die „Panoramic Vision“, ein Display unter der Windschutzscheibe, das Informationen wie Geschwindigkeit und Navigationshinweise großflächig darstellt. Ein zentraler Bildschirm ermöglicht die Steuerung des Infotainments.

Die Neuerungen sind Teil des Bestrebens von BMW, den Innenraum insgesamt nutzerfreundlicher zu gestalten und gleichzeitig den Fahrspaß zu erhöhen. Das neue Bedienkonzept mit weniger physischen Knöpfen und mehr Touch- und Sprachsteuerung dürfte allerdings nicht jedem Fahrer gefallen.

BMWs Vision Neue Klasse X im Video:

BMWs neue Klasse: Mehr als ein Showcar

BMW betont in der Ankündigung gleich mehrfach, dass die Vision Neue Klasse X mehr als nur ein Showcar sein soll – sie sei vielmehr als Versprechen für die Zukunft zu verstehen. Die Neuausrichtung auf eine rein elektrische Plattform und ein verstärktes Engagement für Nachhaltigkeit in Produktion und Materialauswahl sollen zeigen, dass BMW den Herausforderungen einer sich wandelnden Automobilindustrie gewachsen ist (Quelle: BMW).

