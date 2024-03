Aus für die Apple Watch: Dieses Modell der Smartwatch hat keine Zukunft mehr

Seit Jahren arbeitet der iPhone-Hersteller an einer Apple Watch mit neuartiger Bildschirm-Technologie. Höchstwahrscheinlich könnte diese Technik in einer Apple Watch Ultra ihren ersten Einsatz feiern. Doch dazu wird es nicht mehr kommen – Apple gibt die Entwicklung nun endgültig auf. Doch was kommt dann jetzt?

Immer wieder gab es Rückschläge bei der Entwicklung von neuwertigen Micro-LED-Bildschirmen für die Apple Watch. Zunächst stand das Jahr 2025 im Raum für eine Premiere eines solchen Smartwatch-Modelles. Doch bereits Mitte letzten Jahres gab es Berichte über Komplikationen und Verzögerungen. Demnach hätte beispielsweise eine Apple Watch Ultra mit Micro-LED-Bildschirm frühestens 2026 auf dem Markt kommen können.

Apple Watch mit Micro-LED-Bildschirm wird es nicht geben

Aber auch dies ist nicht mehr realistisch. Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman lässt jetzt alle Hoffnungen platzen und berichtet von Apples Entscheidung, die Entwicklungsarbeiten ab sofort einzustellen (Quelle: Bloomberg). Ganz konkret stellten sich die Arbeiten für Apple als zu teuer und zu komplex heraus. Das Entwicklungsteam wird deswegen umstrukturiert. Zudem werden Mitarbeiter in den USA und Asien entlassen.

Gerüchte über die vorzeitige Beendigung der Entwicklungsarbeiten sind nicht neu. Bereits im letzten Monat verkündete Apples potenzieller Zulieferer OSRAM, dass ein „Eckpfeilerprojekt“ im Zusammenhang mit Micro-LED gestrichen worden sei. Eine bereits fertige Fabrik, die wohl hätte die Fertigung für Apple übernehmen sollen, stellt sich jetzt als nutzlose Investitionsleiche heraus.

Wie bereits jetzt, wird die Apple Watch auch in Zukunft OLED-Bildschirme verwenden:

Zu diesem Zeitpunkt glaubte Gurman jedoch noch an den Fortbestand des Projekts. Zwischenzeitlich erteilten dem aber die nicht minder gut informierten Insider Ming-Chi Kuo und Ross Young eine Absage. Dem muss sich nun auch Gurman anschließen – Micro-LED-Bildschirme für die Apple Watch wird es so erst mal nicht geben.

OLED bleibt auf absehbare Zeit der Standard

Doch was kommt jetzt? Laut Gurman will sich Apple zunächst weiterhin auf die bewährte OLED-Technologie bei der Apple Watch konzentrieren. Ganz aufgeben wolle der Hersteller Micro-LED als Idee dennoch nicht. Doch ob da noch mal was kommt? In nächster Zeit wahrscheinlich eher nicht.