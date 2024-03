KN: Welche neue Automarke ist das?

Ihr habt vermutlich das Auto-Logo „KN“ irgendwo gesehen und wollt wissen, was das für eine Automarke ist. Vermutlich kennt ihr sie aber bereits schon längst. Hier kommt die Auflösung.

Was ist KN für eine Automarke?

„KN“ ist keine neue Automarke, sondern in Wirklichkeit das neue Logo des Autoherstellers KIA. Das neue Logo verwirrt viele Leute, weil es auf den ersten Blick wie ein großes „K“ und ein gespiegeltes „N“ aussieht. Zusätzlich fehlt beim „A“ rechts der Querbalken, wodurch eine optische Fehleinschätzung noch wahrscheinlicher ist. Erst wenn man weiß, daß der senkrechte Strich in der Mitte ein großes „i“ sein soll, erahnt man wieder den Markennamen KIA, der zum südkoreanischen Konzern Hyundai gehört.

Das neue KIA-Logo interpretieren viele als „KN“. (Bildquelle: KIA)

KIA: Altes und Neues Logo im Vergleich

Hier seht ihr oben das alte Logo und darunter das neue Logo des Autoherstellers KIA. Jetzt kann man sich überlegen, ob das neue Logo stilistisch sinnvoll gewählt ist: Einerseits erkennen die Leute die Automarke nicht mehr. Andererseits suchen Leute nach der „KN-Automarke“, wobei KIA dadurch mehr Aufmerksamkeit gewinnt.

Oben kann man noch recht einfach „KIA“ erkennen. Das neue Logo ist sehr stilisiert und wird als „KN“ wahrgenommen. (Bildquelle: KIA / Composition: GIGA)

Nach „KN“ wird oft in Google gesucht

Immer mehr Nutzer suchen in der Google-Suchmaschine nach dem Begriff „KN Automarke“, weil sie vermuten, dass es ein Autohersteller ist, den sie noch nicht kennen.

Nach „KN Automarke“ suchen immer mehr Leute. (Bildquelle: kwfinder.com)

KIA hatte das neue Logo bereits im Jahr 2019 vorgestellt. Aber erst seit März 2021 fingen Interessierte an, nach der KN-Automarke zu suchen – Tendenz steigend. Da ältere KIA-Modelle noch das alte Logo haben, wirkt es für den Beobachter so, als wären es zwei unterschiedliche Autohersteller. Seit November 2023 pendeln sich die Suchanfragen bei knapp 1000 pro Monat ein. Vermutlich dauert es also noch eine ganze Weile bis jeder das neue KIA-Logo (er)kennt.

Hier seht ihr noch mehr lustig-versaute Logo-Design-Entscheidungen, wo man sich wirklich nur noch fragt: „Was haben sie sich dabei gedacht?“

