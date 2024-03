Boxen heute: Anthony Joshua vs. Francis Ngannou im Live-Stream & TV

An diesem Wochenende steht eines der Box-Highlights des Jahres 2024 an. Heute, am Freitag, den 8. März, trifft Anthony Joshua auf Francis Ngannou. Ihr könnt die Übertragung vom Fight zwischen Joshua und Ngannou im Live-Stream und TV mitverfolgen. Wer überträgt und zu welcher Uhrzeit kann man in Deutschland einschalten?

Hierzulande könnt ihr beim Streaming-Dienst DAZN beim Box-Abend heute einschalten (beim Anbieter ansehen). Voraussetzung ist ein laufendes DAZN-Abo (zu den Optionen). Die Übertragung zum Fight zwischen Ngannou und Joshua ist aber nicht im regulären DAZN-Abonnement enthalten und muss kostenpflichtig dazu gebucht werden. Der Zugriff kostet 24,99 Euro zusätzlich zu den regulären Abo-Gebühren. Die Box-Veranstaltung startet bereits um 15:45 Uhr. Gegen 22:00 bis 23:00 Uhr in der Nacht wird mit dem Start des Main-Events zwischen Anthony Joshua und Francis Ngannou gerechnet Die genaue Startzeit ist von den Vorkämpfen abhängig. Im Free-TV wird es keine Übertragung geben.

Boxen: Übertragung von Anthony Joshua vs. Francis Ngannou im Live-Stream & TV

Ausgetragen wird das Box-Event in der Kingdom-Arena in Riad, Saudi-Arabien. Francis Ngannou ist im Boxring noch nicht erfahren, hat aber bei der UFC schon seine Kampfkünste unter Beweis gestellt. Im Oktober 2023 konnte er bereits Tyson Fury Paroli bieten und hatte den Profi in seinem allerersten Boxkampf am Rand einer Niederlage. Lediglich die Punktentscheidung verhinderte einen Sieg in seinem Box-Debüt. Anthony Joshua hat sich kurz vor dem Jahreswechsel mit einem Sieg gegen Otto Wallin das Selbstvertrauen für den Kampf heute geholt. Seine Weltmeistertitel musste Joshua zuvor nach einer Niederlage an Oleksandr Usyk abgeben. Der Trailer stimmt auf den Kampfabend ein:

DAZN zeigt Joshua vs. Ngannou im Stream: So kommt man zum PPV & das sind die Kosten

Für ein Box-Event dieser Größe ungewöhnlich steigt der Fight bereits am Freitagabend. Damit umgeht man einer Kollision mit der Formel-1-Veranstaltung, die an diesem Wochenende ebenfalls in Saudi-Arabien stattfindet. Als Kommentator ist bei DAZN Ulli Hebel zu hören. Sebastian Hackl steht als Experte zur Seite.

Hier könnt ihr die Übertragung des Fights kostenpflichtig buchen. Ein DAZN-Abonnement wird vorausgesetzt, dabei ist es aber unerheblich, welche Option ihr habt. Ihr könnt also sowohl mit dem teuren Unlimited- als auch mit dem „Super Sports“ oder dem günstigsten World-Zugang ab 6,99 Euro auf den PPV für 24,99 Euro zusätzlich zugreifen. Habt ihr die Veranstaltung gebucht, könnt ihr den Kampf auch zeitverzögert als Wiederholung ansehen. DAZN wird per Stream aus dem Internet übertragen. Ihr könnt sowohl im Browser am PC und Laptop als auch mit der passenden App auf Android-Smartphones und iPhones, Fire-TV-Sticks, Smart-TVs und anderen Geräten einschalten.

