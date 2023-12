Boxen heute: Joshua vs. Wallin im Live-Stream & TV – wer überträgt Day of Reckoning?

Unmittelbar vor den Weihnachtstagen gibt es noch ein großes Box-Highlight im Sportkalender. Heute steigt der „Day of Reckoning“ und ihr könnt Kämpfe wie Deontay Wilder vs. Joseph Parker und Anthony Joshua vs. Otto Wallin im Live-Stream und TV verfolgen. Wo gibt es die Übertragung und wann kann man einschalten?

Die Veranstaltung wird heute, am Samstag, den 23. Dezember, in der Kingdom-Arena in Riad, Saudi-Arabien ausgetragen. Die Fightcard ist gespickt mit einige vielversprechenden Kämpfen. In Deutschland könnt ihr bei Kämpfen wie Joshua vs. Wallin im Live-Stream über DAZN einschalten (zur Übertragung). Anders als bei manch anderen Box-Events braucht ihr dabei nicht die Nacht zum Tag zu machen. Da die Veranstaltung in Saudi-Arabien veranstaltet wird, ist sie zu einer angenehmen Uhrzeit am Abend in Deutschland zu sehen. Einschalten könnt ihr ab 17:00 Uhr.

Für die Übertragung benötigt ihr ein DAZN-Abo. Anders als die meisten Sport-Events ist „Day of Reckoning“ allerdings nicht im normalen Programm enthalten. Das heißt, die Box-Veranstaltung muss als „Pay Per View“ für einmalig 19,99 Euro dazugebucht werden. Deutsche Box-Fans kommen dabei noch relativ günstig davon. In den USA zahlt man bei ESPN+ für die Veranstaltung satte 89,99 US-Dollar.

Day of Reckoning im Live-Stream & TV: Zur Buchung

Wer noch kein DAZN-Abonnement hat, muss sich zuerst beim Streaming-Dienst anmelden, um dann auf die Box-Veranstaltung im „PPV“ zugreifen zu können (Abo-Optionen ansehen). Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei dem Anbieter nicht. Zusätzlich zum Preis für den Einzelkauf in Höhe von 19,99 Euro müssen also die Abo-Gebühren bezahlt werden. Mit einem Abonnement kann man nur noch auf 1 Gerät streamen. Der Account lässt sich also auch nicht teilen, falls ihr mit Freunden zusammen auf verschiedenen Plattformen einschalten wollt. So findet ihr den „Day of Reckoning“-Stream:

Loggt euch in euren DAZN-Account ein. Steuert den Bereich „Mein Konto“ an. Weiter geht es in den Abschnitt „Mehr auf DAZN“. Hier öffnet ihr den „Pay Per View“-Bereich. Schließt die Buchung ab, um die Übertragung am Samstag freizuschalten.

Wollt ihr die Veranstaltung auf dem Smartphone oder einer Konsole schauen, öffnet zuerst die PPV-Seite und scannt anschließend den QR-Code ein. Alternativ bucht ihr die Übertragung einfach direkt über diesen Link. Die Buchung ist erst ab 18 Jahren möglich, im DAZN-Account muss daher das Alter bestätigt werden.

Day of Reckoning: Fightcard & Zeiten

Experten und Fans des Kampfsports sehen im „Day of Reckoning“ das Box-Event des Jahres. Start für das Event aus Saudi-Arabien ist um 17:00 Uhr., Der Höhepunkt am Abend ist der Kampf zwischen Anthony Joshua und Otto Wallin. Je nach Verlauf der Vorkämpfe wird mit dem Main-Event zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr gerechnet. Daneben wird aber auch der Fight zwischen Deontay Wilder und Joseph Parker heiß erwartet. Titel stehen bei den beiden Hauptkämpfen nicht auf dem Spiel. So sieht die ganze Fight-Card heute aus:

Anthony Joshua vs. Otto Wallin, Heavyweight

Deontay Wilder vs. Joseph Parker, Heavyweight

Dmitry Bivol vs. Lyndon Arthur, WBA Light Heavyweight Titel-Match

Daniel Dubois vs. Jarrell Miller, Heavyweight

Jai Opetaia vs. Ellis Zorro, IBF Cruiserweight Titel-Match

Filip Hrgovic vs. Mark de Mori, Heavyweight

Arslanbek Makhmudov vs. Agit Kabayel, European Heavyweight Titel-Match

Frank Sanchez vs. Junior Fa, Heavyweight

Mit dem DAZN-Abonnement könnt ihr zu allen Fights ab 17:00 Uhr einschalten. Das geht entweder im Browser oder mit der entsprechenden App auf Android-Smartphones, iPhones, iPads, verschiedenen Smart-TVs, PlayStation 5 und mehr.

