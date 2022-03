Zunächst war es nur ein Gerücht, jetzt kommt die Bestätigung. Call of Duty: Warzone wird bald auch auf dem Smartphone spielbar sein. Bisher ist der Battle-Royale-Shooter nämlich „nur“ für PlayStation, Xbox und PC verfügbar.

Call of Duty: Warzone Facts

Ein neues Warzone-Erlebnis für Mobilgeräte

Die Bestätigung kommt von Activision Blizzard in Form einer Stellenausschreibung. Derzeit sucht das Spiele-Unternehmen Verstärkung für die Entwicklung von Call of Duty: Warzone für Mobilgeräte.

Im Blogpost schreibt Activision:

„Wir entwickeln ein völlig neues, mobiles AAA-Erlebnis, das den Spielern die spannende, flüssige und umfangreiche Action von Call of Duty: Warzone auch für unterwegs zugänglich machen wird“. (Quelle: Call of Duty)

Laut Activision wird dieses neue Warzone speziell für Mobile entwickelt. Das Battle-Royale-Erlebnis soll Spieler auf der ganzen Welt über viele Jahre hinweg unterhalten, ähnlich wie das nun zwei Jahre alte Call of Duty: Warzone für Konsole und PC.

Falls ihr lieber wieder eine klassische CoD-Kampagne erleben wollt:

Warzone schon 2022 für Mobile?

Da es sich um eine umfangreiche Stellenausschreibung handelt, befindet sich Warzone Mobile vermutlich noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Der Branchen-Insider Tom Henderson schrieb jedoch schon vor einigen Monaten, dass Activision eine Veröffentlichung für das Jahr 2022 anpeile. Die Entwicklung von Mobile Games kommt auch deutlich schneller voran als die von AAA-Konsolen- und PC-Spielen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass ihr noch in diesem Jahr Call of Duty: Warzone auf euren mobilen Geräten spielen könnt.

Call of Duty: Warzone Mobile ist neben Call of Duty: Mobile bereits das zweite Battle-Royale-Spiel der beliebten Shooter-Marke, das speziell für Mobilgeräte erscheint.

CoD: Warzone ist ein Battle Royale mit Free2Play-Mechanik, indem insgesamt 150 Spieler in großen Schlachten gegeneinander antreten. Warzone ist seit 2020 für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.