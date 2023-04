Schon vor PlayStation 5 und Xbox Series X konnten Spiele auf den Konsolen richtig gut aussehen. Das hat bereits ein 10 Jahre alter Action-Hit bewiesen, der euch in die Rolle eines römischen Legionärs schlüpfen lässt. Fans wünschen jetzt eine Rückkehr des Grafik-Krachers.

Xbox-Fans wollen zurück ins alte Rom

Vor fast 10 Jahren erschien Ryse: Son of Rome für Xbox One und PC. Der Action-Hit des Entwicklers Crytek sollte als Launch-Titel für die neue Konsole beweisen, wie schön Spiele jetzt aussehen können. Eine Aufgabe, die das Spiel mit Bravour gemeistert hat.

Zum Lauch konnte Ryse: Son of Rome allerdings nur mittelmäßige Bewertungen von Kritikern und Gamern ernten. Trotzdem gibt es jetzt viele Spieler, die sich gerne an ihre Zeit im alten Rom zurückerinnern. Das zeigt ein Tweet von Crytek, der nach Meinungen zum Abenteuer von Legionär Marius Titus fragt. In den Kommentaren zeigen sich die Fans begeistert und wünschen sich einen Nachfolger (Quelle: Twitter).

„Es hatte alles, um ein großes Xbox-exklusives Franchise zu werden. Schade, dass wir nie eine Fortsetzung bekommen haben!“ (Twitter-User LifeisXbox.eu) „Das beste Spiel, das ich in meinem Leben gespielt habe, wunderschön und aufregend, und die Grafik ist fantastisch. Ich warte seit Jahren auf den zweiten Teil.“ (Twitter-User Mustafa) „Wir brauchen ein Remake und einen Nachfolger. Das Spiel war zu seiner Zeit atemberaubend.“ (Twitter-User Michael)

So gut sieht Ryse: Son of Rome in 4K aus:

Ryse: Son of Rome – 4K-Trailer

Ryse: Son of Rome – kommt ein Nachfolger?

Ryse: Son of Rome zeigt eindrucksvoll, dass es keine Top-Bewertungen braucht, um bei den Fans in Erinnerung zu bleiben. Die Grafik macht einen großen Teil des Lobes aus, es gibt aber auch Anerkennung für das Gameplay und die spannende Story.

Falls Crytek mit dem Tweet testen wollte, ob Interesse an einem Nachfolger für den Xbox-Hit besteht, dann sollten die Fan-Reaktionen eine eindeutige Sprache sprechen. Vielleicht wird ja sogar eine Ankündigung vorbereitet. Allerdings ist der deutsche Entwickler aktuell auch noch damit beschäftigt, Crysis 4 zu entwickeln. Die Fans wären aber wohl auch mit einem Remaster oder Remake zufrieden, das sie zurück ins wunderschöne alte Rom bringt.