Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Derzeit könnt ihr euch ein wunderschönes Open-World-Spiel gratis sichern. Epic Games hat außerdem schon bekannt gegeben, worauf ihr euch nächste Woche freuen könnt.

Epic Games Store Facts

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche entführt euch Pine in die Welt von Albamare. Nächste Woche erwartet euch ein narratives Adventure. Wir stellen euch die Spiele einmal vor.

Epic Games: Das aktuelle Gratis-Game

Pine

Pine ist ein Open-World-Action-Adventure. Das Spiel spielt in einer simulierten Welt, in der es die Menschen niemals an die Spitze der Nahrungskette geschafft haben. Schlüpft in die Rolle von Hue, verteidigt oder bekämpft die verschiedenen Arten, während ihr eine neue Heimat für euren Stamm sucht.

Pine im Epic Games Store

Pine könnt ihr euch bis zum 13. Mai 2021 um 17 Uhr gratis sichern.

Epic Games: Das kommende Gratis-Game

The Lion's Song

Jede Episode von The Lion's Song, einem narrativen Adventure, das in der Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts angesiedelt ist, zeigt eine Reihe von fiktiven österreichischen Künstlern und Wissenschaftlern, die alle mit einem außergewöhnlichen kreativen Geist gesegnet sind. Mit jedem Kapitel wird ein genauerer Blick auf ihre intimen Kämpfe mit Kreativität und Inspiration geworfen, wobei ihr die Charaktere auf sehr unterschiedliche Pfade führen und alternative Durchspielmöglichkeiten genießen könnt.

Die Entscheidungen, die ihr in jeder Episode trefft, wirken sich direkt auf die Handlung aller zukünftigen und vergangenen Episoden aus und verbinden die einzelnen Episoden von The Lion's Song zu einer übergreifenden Erzählung. Die Emotionen werden hochkochen, wenn ihr eine Verbindung zu den einzelnen Charakteren aufbaut und daran arbeitet, ihr Leben auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Ergebnissen zu navigieren und zu erleben.

The Lion's Song im Epic Games Store

The Lion's Song könnt ihr euch vom 13. Mai 2021 um 17 Uhr bis zum 20 Mai 2021 gratis sichern.

Ist dieses Mal etwas für euch dabei oder macht ihr lieber einen Bogen um die aktuellen Gratis-Games? Besucht uns gerne auf Facebook und erzählt uns, welche Spiele Epic Games noch verschenken sollte.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).