Dead by Daylight | Sadako Rising | Reveal Trailer

Das Survival Horror-Spiel Dead by Daylight lehrt den Fans bereits mit vielen ikonischen Gruselgestalten wie Freddy Krüger, Michael Myers das Fürchten. Nun bringen die Entwickler eine fast noch grausamere Figur ins Spiel: Sadako.

Dead by Daylight: Neues Crossover mit The Ring

Die Macher von DbD (Dead by Daylight) haben das Spiel seit dem Release im Jahr 2016 stetig erweitert. Spieler haben eine riesige Auswahl an Killern und Überlebenden, solange die entsprechenden Addons erworben werden. Nun kündigt Entwickler Behaviour Interactive ein neues Crossover an.

Mit „Sadako Rising“ gilt es einen neuen Fluch in DbD zu verbreiten. Dabei handelt es sich um ein neues Kapitel, das von Kōji Suzukis Roman „Ringu“ und der Originalverfilmung inspiriert ist. Fans können sich über einen neuen Killer sowie über einen neuen Überlebenden freuen.

Sowohl Sadako als auch Yoichi Askawa tauchen im Trailer auf. Eine neue Map steht dieses Mal wohl nicht zur Verfügung, doch zusätzliche Requisiten scheinen hinzugefügt worden zu sein, die zu ihrer Mechanik passen.

Aus dem Trailer geht hervor, dass sie dazu in der Lage sein wird, sich durch Fernsehbildschirme zu manifestieren. Diese sind vermutlich überall auf der Karte platziert – passend zu ihrer Fähigkeit im Roman und in den Filmen.

Dead by Daylight: Wann erscheint das neue Kapitel?

Solltet ihr Fan des Spiels sein, müsst ihr euch nicht lang gedulden. Das neue Kapitel „Sadako Rising“ soll am 8. März 2022 erscheinen.

Seid ihr PC-Spieler und möchtet ihr das Ganze früher testen, könnt ihr das bereits tun. Der Public-Test-Build-Server ist schon live. Dort könnt ihr Sadako und Asakawa mitsamt ihren neuen Perks auf Herz und Nieren testen und experimentieren.

Wie kommt ihr auf den Test-Server?

Rechtsklick auf die Dead by Daylight-Anwendung in eurer Steam-Bibliothek.

Linksklick auf Eigenschaften.

Reiter „Beta“ anklicken.

Wählt „public-test“ aus der Dropdown-Liste aus.

aus der Dropdown-Liste aus. Startet Steam neu (nicht erforderlich, aber dadurch wird die Benutzeroberfläche ordnungsgemäß aktualisiert und der Download wird gestartet).

Um wieder zum normalen Spiel zurückzukehren, folgt den Schritten noch einmal und wählt aus der Dropdown-Liste statt „public-test“ „NONE - Opt out of all beta programs“ aus. Startet auch hier zur Sicherheit Steam noch einmal neu.

(Quelle: DbD Forum)

