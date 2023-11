Deutsche Bahn: Auf diesen Strecken herrscht bis 2030 pures Chaos

Von Pünktlichkeit ist bei der Deutschen Bahn kaum noch eine Spur, mehr Züge als je zuvor sind unpünktlich. Die Sanierung des Schienennetzes soll es besser machen. Doch bis dahin brauchen Fahrgäste noch viel Geduld. Der Sanierungsfahrplan verrät, welche Strecken betroffen sind und wann genau ihr in den nächsten Jahren mit besonders viel Chaos rechnen müsst.

Chaos bei der DB: 2024 startet die große Netzsanierung mit diesen Strecken

Schon heute ist die Deutsche Bahn von echter Pünktlichkeit weit entfernt. Pendler und Gelegenheitsfahrer müssen sich in den kommenden Jahren obendrein auf heftige Einschnitte im Fahrplan gefasst machen. Umleitungen und Verspätungen werden wohl bis 2030 mehr oder weniger zum Alltag dazu gehören.

Das ist kein Wunder, denn der Sanierungsfahrplan für das deutsche Schienennetz ist umfangreich:

2024

Frankfurt/Main-Mannheim

2025

Hamburg-Berlin

Emmerich-Oberhausen

2026

Hamburg-Hannover

Hagen-Wupertal-Köln

Troisdorf-Koblenz

Koblenz-Wiesbaden

Nürnberg-Regensburg

Obertraubling-Passau

2027

Lübeck-Hamburg

Bremerhaven-Bremen

Lehrte-Berlin

Hamm-Düsseldorf-Köln

Frankfurt/Main-Heidelberg

München-Rosenheim

Rosenheim-Salzburg

2028

Bremen-Hamburg

Nordstemmen-Göttingen

Uelzen-Stendal

Stendal-Magdeburg

Hagen-Unna-Hamm

Köln-Bonn-Koblenz

Koblenz-Mainz

Bebra-Fulda

Würzburg-Nürnberg

2029

Hamburg-Hannover

Bremen/Rothenburg-Wunstorf

Lehrte-Groß-Gleidingen

Bebra-Erfurt

Aachen-Köln

Forbach-Ludwigshafen

Stuttgart-Ulm (Altbaustrecke)

2030

Bremen-Osnabrück

Osnabrück-Münster

Münster-Recklinghausen

Minden-Wunstorf

Weddel-Magdeburg

Kassel-Friedberg

Würzburg-Ansbach-Treuchtlingen

Mannheim-Karlsruhe

Ulm-Augsburg

Die Strecke zwischen Hamburg und Hannover ist Informationen der FAZ zufolge noch nicht mit Sicherheit terminiert. Daher stehen noch 2026 und 2029 zur Debatte.

Wann wird's bei der Deutschen Bahn endlich besser?

Ein wichtiger Schritt im Zuge der großen Streckensanierung über die nächsten Jahre wird gleich das erste Projekt. Die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt, Riedbahn genannt, gilt als einer der entscheidenden Knotenpunkte. Etwa 20 Prozent aller Verbindungen im Fernverkehr müssen über diesen Gleisabschnitt. Zuletzt gab es an jedem Tag mindestens einen unerwarteten Störvorfall.

Der Start der Arbeiten ist für den 15. Juli 2024 angesetzt. Zum Jahresende sollen sie abgeschlossen sein. Dann rechnet Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit spürbaren Verbesserungen an der bisher schwachen Leistung der DB.

Laut Berthold Huber, Vorstand für Infrastruktur bei der DB, sollen die Arbeiten an der Riedbahn eine 80 Prozent verbesserte Störanfälligkeit erreichen. Hieße nur noch an zwei von zehn Tagen soll es künftig zwischen Mannheim und Frankfurt Ärger geben – wenn überhaupt. Wissing macht derweil allgemein Mut und stellt gute Zeiten in Aussicht: „So schlimm, wie es ist, wird es nie wieder werden“, so der Verkehrsminister.