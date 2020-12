Spielehüllen sind oft ein kleines Kunstwerk für sich und nicht selten entscheiden die Designs darüber, ob man das Spiel kauft oder lieber wieder in das Regal des Einzelhändlers stellt. Die Hüllen, Cartrigdges und Karten von Künstler Pigminted, sind es aber auf jeden Fall wert, sie sich ins eigene Regal zu stellen.

Der erste Eindruck zählt

Spielehüllen repräsentieren ein Spiel und wenn man dieses eigentlich noch nicht kennt oder gezielt darauf zugeht, entscheidet hier der erste Eindruck, ob man es kauft oder nicht. Manche sind besonders bunt, manche locken mit raffinierten Details – dennoch wird es schwer, die atemberaubend schönen Details von den Werken des Künstlers Pigminted zu übertreffen.

Kunst aus Holz

Künstler Pigminted hat sich in seinem Etsy-Shop auf Werke aus Holz fokussiert. Egal ob Spielehüllen von beliebten GameCube-, PlayStation- oder SNES-Spielen, Cartridges, Sammelkarten oder Flugtickets aus Animal Crossing – es ist alles dabei und ist auf der Vorder- sowie Rückseite durch unzählige Details besonders hübsch anzusehen.

Wie lang der Künstler für ein Werk braucht, ist leider nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass da ordentlich Arbeit hinter steckt.

