Auch die PlayStation 4 wird von Sony noch weiterhin mit Updates versorgt. Der letzte Patch sorgt ausnahmsweise mal nicht für eine „bessere System-Performance“, sondern spendiert der betagten Konsole eine neue Funktion, auf die Spieler bereits seit Jahren gewartet haben.

PlayStation 4 Facts

Neues PS4-Update: Stummschalten per Knopfdruck

Obwohl die PS5 inzwischen die betagte PlayStation 4 abgelöst hat, lässt Sony die alte Konsole nicht einfach fallen wie eine heiße Kartoffel. Im Gegenteil! Nicht nur hat der Sony-Chef bereits bestätigt, dass man weiterhin Spiele für die PS4 entwickeln wird – auch neue Updates gibt es für die Konsole.

Die Firmware-Version 8.03 kann ab sofort auf eure Konsole aufgespielt werden. Wer das Update installiert, erhält Zugriff auf eine neue Funktion. Fortan könnt ihr den kompletten Game Chat Sound über die Schnelleinstellungen stummschalten. Das Menü ruft ihr mit einem kurzen Drücken der PlayStation-Taste auf. Auf diese Weise könnt ihr alle Spieler eines Online-Multiplayer-Spiels auf einen Schlag zum Schweigen bringen.

12 Monate PS Plus bei Amazon sichern

Und was ist sonst so in der Technik- und Gaming-Welt passiert? In den GIGA Headlines fassen wir die wichtigsten Meldungen der Woche für euch zusammen:

Praktische Audio-Funktion für die PS4: Darauf haben die Spieler gewartet

Im gleichen Atemzug wird auch euer Mikrofon stummgeschaltet – eure Mitspieler können euch also auch nicht mehr hören. Eine Funktion, die es schon vor Jahren gebraucht hätte! Gut zu wissen: Das Feature sorgt nur dafür, dass die Ingame-Kommunikation unterbunden wird – auf euren Party-Chat wirkt sich die Änderung nicht aus.

Ihr wollt wirklich alles aus eurem PS4-Controller holen? Dann solltet ihr diese Tipps kennen:

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Das sind die besten Tipps für deinen PS4-Controller

Die eigentlichen Sounds des Spiels könnt ihr weiterhin hören, lediglich dem Sprachchat wird der Hahn zugedreht. Wer also keine Lust mehr darauf hat, rumbrüllende Spieler in Call of Duty einzeln zu muten, kann das nun über einen simplen Tastendruck in den Schnelleinstellungen der PS4 erledigen.