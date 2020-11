Ihr müsst euch zwar noch ein wenig gedulden, bis ihr in die Welt von Night City eintauchen könnt, doch eure Sims können schon begeistert loslegen.

Die Sims 4: Zocken bis der Arzt kommt

Eure Sims in Die Sims 4 haben vielleicht nicht so eine zuverlässige Feuerwehr wie ihr, ab und an machen sie sich in die Hose oder schlafen auf dem Gehweg ein, doch dank euch haben sie meistens ein schönes Haus, tolle Möbel sowie zahlreiche Möglichkeiten, sich weiterzubilden und ihre Freizeit zu verbringen. Diese verbringen sie zum Beispiel gern an ihren Rechnern und beim Zocken – wer kann es ihnen verübeln.

Was sie aber brauchen, sind vernünftige Spiele und da hilft eine neue Mod nach.

Mehr Auswahl für die Sims

Moddern haben wir es oft zu verdanken, dass wir unsere Lieblingsspiele noch etwas verfeinern können. So zum Beispiel mit der Mod „Better Computer Games“, dank der eure Sims eine Auswahl von den beliebtesten Games erhalten. Implementiert werden verschiedene Trailer zu Spielen wie League of Legends, GTA Online, Forza Horizon 4, Monster Hunter, Cyberpunk 2077 und mehr sowie ein ROG Gaming Desktop – eure Sims haben daran auf jeden Fall viel Freude.

Die Mod könnt ihr euch unter Mod The Sims oder Nexus Mods herunterladen.

