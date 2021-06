Ab heute kann man sich in der CovPass- und Corona-Warn-App den digitalen Impfpass einrichten, um sich damit als vollständig durchgeimpfter Mensch auszuweisen. Doch es gibt einen Fehler, den ihr auf keinen Fall machen solltet.

Digitalen Impfpass nicht in sozialen Netzwerken teilen

Wer vollständig durchgeimpft ist, kann sich ab heute einen digitalen Impfpass ausstellen lassen. Dieser wird auf dem Smartphone in der CovPass- oder Corona-Warn-App hinterlegt und kann vorgezeigt werden, wenn man sich als vollständig geimpfter Mensch ausweisen soll. Den klassischen Impfpass muss man dann nicht immer mit sich herumtragen und läuft nicht Gefahr, ihn zu verlieren oder zu beschädigen. Doch es gibt einen Fehler, den ihr auf keinen Fall machen dürft.

Mittlerweile ist es ja ein Trend, in den sozialen Medien zu teilen, wenn man geimpft wurde. Das ist auch kein Problem, solange man keine persönlichen Daten postet. Beim digitalen Impfpass ist das was anderes. Ihr solltet unbedingt vermeiden, den digitalen Impfpass nach der Einrichtung in eine Kamera zu halten und diesen irgendwo zu teilen. Dort wird nämlich ein QR-Code angezeigt, der beweist, dass ihr durchgeimpft seid. Teilt ihr diesen bei Facebook, Instagram und Co., weil ihr zeigen wollt, dass ihr euch damit jetzt freier bewegen könnt, könnte jemand den Code übernehmen und euren Impfstatus nutzen. Solltet ihr nicht widerstehen stehen können und wollt diesen Erfolg trotzdem teilen, müsst ihr den QR-Code verdecken oder verändern. Haltet euren Finger drüber oder klebt vor dem Teilen einen Sticker drauf. Um keine Fehler zu machen, sollte man es aber einfach lassen.

Digitalen Impfpass ein wichtiger Schritt in Richtung Freiheit

Eigentlich sollte der digitale Impfpass erst am 14. Juni 2021 starten, wurde dann aber auf den 10. Juni 2021 vorgezogen. Millionen durchgeimpften Deutschen wird dieser Impfpass auf dem Smartphone der Freiheit einen Schritt näher bringen. Mehr zu dem Thema erfahrt ihr in diesem Artikel.

