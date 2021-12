Über Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage machen Disney+ und Netflix keine Pause, sondern veröffentlichen nicht nur einen mit Stars wie Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio besetzten neuen Film, sondern auch eine koreanische Serie, die euch in den Weltraum entführt. Hier sind unsere Wochenend-Tipps!

Don't Look Up auf Netflix

Ihr braucht keine Wohlfühlfilme mehr über die Feiertage? Dann bietet euch Netflix mit Don't Look Up eine politische Satire, die es in sich hat. Mit Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet und Jennifer Lawrence widmet sich Don't Look Up einem Gedankenspiel, in dem zweitklassige Forscher einen Kometen entdecken, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist – nur, dass niemand die Forscher ernstnimmt. Um die Welt zu retten und alle zu warnen, müssen sie sich auf eine Pressetour begeben.

Eigentlich sollte Don't Look Up bereits vor einem Jahr in den Kinos landen, infolge der Corona-Pandemie musste aber alles verschoben werden – weswegen der Film jetzt auf Netflix für das Heimkino erscheint. Empfehlung!

The Silent Sea auf Netflix

Falls ihr nach Squid Game auf den Geschmack von koreanischen Serien gekommen seid, solltet ihr einen Blick auf The Silent Sea bei Netflix werfen: Das Science-Fiction-Drama schickt euch in eine Zukunft, in der Wasser und Nahrung auf der Erde knapp geworden sind. Ein Team von Astronauten könnte aber einer Lösung auf der Spur sein: Sie haben den Auftrag, eine geheimnisvoller Probe aus einer verlassen Forschungsstation auf dem Mond zu bergen. Was sie dort finden werden, könnt ihr seit dem 24. Dezember selbst auf Netflix herausfinden.

The Favourite auf Disney+

Zwar nicht weihnachtlich, dafür aber böse, intrigant und durchaus faszinierend ist der Kinofilm The Favourite, welcher zwar bereits 2018 erschienen ist, jetzt aber frei auf Disney+ gestreamt werden kann. The Favourite ist ohne Frage ein Film, der nicht jedem gefallen wird – falls ihr aber interessanten Geschichten, fantastischem Schauspiel und (sehr!) schwarzem Humor nicht abgeneigt seid, so solltet ihr diesen Film nachholen.

The Favourite zeigt den englischen Königshof im 18. Jahrhundert, wo Entenrennen und Orgien eine größere Rolle spielen als die Politik des Landes. Die exzentrische Königin Anne manipuliert und ist leicht manipulierbar, was ihre Freundin Lady Sarah ausnutzt – bis eine neue Dienern den Hof betritt, die ihre ganz eigenen Ziele verfolgt.

Falls sich zwischen Familientreffen und weihnachtlichen Ausflügen Zeit für einen Filmabend bietet, so werden euch Netflix und Disney+ nicht enttäuschen – beide Streaming-Dienste veröffentlichen einige Film- und Serienperlen am Heiligabend und an den Tagen danach.