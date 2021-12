Der Telegram-Messenger ist einer der beliebtesten WhatsApp-Alternativen auf dem Markt. Jetzt soll Telegram eine Funktion erhalten, die wir in der Form so vermutlich nie in WhatsApp sehen werden. Damit sollen Spoiler vermieden werden.

Telegram bekommt Anti-Spoiler-Funktion

Wer auf der Suche nach einer WhatsApp-Alternative ist, stößt schnell auf Telegram. Neben Signal ist das einer der größten Messenger überhaupt. Damit das Interesse weiter steigt, bekommen die Nutzerinnen und Nutzer immer wieder neue Funktionen zur Verfügung gestellt. Bald soll ein Anti-Spoiler-Feature integriert werden:

Es geht dabei um die Möglichkeit, einen Text zu verstecken, der in einem Chat zu ungewollten Spoilern führen könnte. So kann man sich an einer Diskussion zu einem Thema in einer Gruppe beteiligen, aber seine Nachricht verstecken, wenn diese Spoiler beinhaltet. Besonders bei neuen Serien oder Filmen sind Spoiler absolut verpönt. Man möchte aber trotzdem mit seinen Freunden in der Gruppe über bestimmte Dinge reden. Entsprechend schafft Telegram hier wohl bald so eine Funktion, mit der das möglich wird.

Wichtig ist, dass man die Nachricht in Telegram, die einen Spoiler beinhaltet, schon beim Erstellen als solche markiert. Erst dann wird er im Chat nämlich verdeckt angezeigt. Möchte man den Text dann doch lesen, kann man die Nachricht einfach antippen und sieht sie. Wer sich nicht spoilern lassen möchte, macht das natürlich nicht. Die Funktion befindet sich aktuell in Entwicklung und könnte bald für alle Plattformen freigeschaltet werden.

Anti-Spoiler-Funktion auch für WhatsApp

Noch nicht einmal in Gerüchten ist bisher eine ähnliche Funktion für WhatsApp aufgetaucht. Bei Telegram sind die Gruppen auch viel größer und der Messenger ist teilweise mit einem sozialen Netzwerk vergleichbar. WhatsApp ist dagegen eher für den kleinen Kreis gedacht. Trotzdem wäre so eine Option zumindest nett. Man möchte ja auch hier keine Spoiler verraten und trotzdem über bestimmte Themen reden.