Vor zwei Wochen ging die PlayStation 5 offiziell an den Start – doch selbst jetzt ist die Konsole noch überall ausverkauft. Das machen sich dreiste Verkäufer auf eBay zu Nutze, welche die PS5 zu Mondpreisen verkaufen. Nun gibt es eine neue Betrugsmasche, die besonders perfide ist. GIGA erklärt euch, was es damit auf sich hat.

Foto statt Konsole: eBay-Verkäufer bieten PS5-Bild zum Verkauf an

Seit dem 19. November ist PlayStation 5 nun auch bei uns erhältlich – zumindest auf dem Papier. Denn wer einen Blick auf das aktuelle Angebot der Online-Shops wirft, stellt fest: Die Konsole ist überall restlos ausverkauft. Selbst Käufer, welche die Konsole bereits vor Wochen vorbestellt haben, warten aktuell noch auf ihre Konsole. Laut Sony soll es gegen Ende des Jahres zwar nochmal Nachschub geben, doch das dürfte einigen Spielern zu lange dauern.

Diese schauen sich lieber auf eBay und anderen Handelsplattformen, in der Hoffnung, dort eine Konsole zu einem vertretbaren Preis zu ergattern. Genau das machen sich Verkäufer zu nutzen und setzen darauf, dass ihnen ungeduldige Kunden auf den Leim gehen.

So verkaufen einige Anbieter etwa gar keine Konsole, sondern lediglich ein Foto der PlayStation 5! Der entsprechende Titel ist bei den Angeboten meist hinten im Titel zu finden – wer also nicht genau hinguckt, kauft am Ende ein simples Bild der begehrten Konsole für mehrere Hundert Euro.

PS5-Betrug: Jetzt hat selbst eBay die Schnauze voll

Dass es sich hierbei nicht um einen Kavaliersdelikt handelt, weiß auch eBay. Die Verkaufsplattform verspricht, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen und entsprechende Schritte gegen die Verkäufer in die Wege zu leiten:

„Wir verurteilen diese opportunistischen Verkäufer, die versuchen, andere Nutzer in die Irre zu führen. Wir sind dabei, alle Angebote für Fotos der PS5 von unserem Marktplatz zu entfernen und werden entsprechende Maßnahmen gegen die Verkäufer ergreifen.“

Für Käufer gilt daher: Augen auf beim Kauf einer PS5! Bevor ihr die Konsole auf eBay oder sonstigen Plattformen kauft, solltet ihr euch die Beschreibung genaustens durchlesen. Oder noch besser: Wartet ab, bis die Konsole wieder bei vertrauenswürdigen Händlern auf Lager ist. Sobald dieser Fall eintritt, werden wir euch darüber in unserem Artikel zum Kauf der PS5 informieren.