Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. In dieser Woche kommen RPG-Fans auf ihre Kosten.

Neben exklusiven Spielen und verschiedenen Sale-Angeboten bietet der Epic Games Store auch jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Dazu gehören bekannte Blockbuster, aber auch Geheimtipps und das Beste ist: Sobald ihr sie euch einmal im Account gesichert habt, könnt ihr sie für immer behalten.

Diese Woche schenkt euch Epic Games ein düsteres Gothic-Horror-RPG, nächste Woche erwartet euch ein Strategiespiel mit epischen Schlachten auf dem Wasser, an Land und in der Luft.

Das aktuelle Gratis-Game:

Sunless Sea

Sunless Sea ist ein Rollenspiel über Entdeckung, Einsamkeit und Tod im viktorianisch-gruftigen Universum. Als Kapitän eines Schiffes auf der „Unterzee“ erkundet ihr den düsteren Ozean, erledigt Aufträge und wohnt spannenden Geschichten bei – alles aus der Top-Down-Perspektive. Betrügt eure Crew, verkauft ihre Seele dem Teufel und heiratet euer Liebchen.

Dieses Spiel könnt ihr euch vom 25. Februar 2021 bis zum 4. März 2021 kostenlos sichern.

Übrigens: Sunless Sea: Zubmariner Edition (Add-on) ist für die PlayStation 4 erhältlich.

Das kommende Gratis-Game:

Wargame: Red Dragon

Die Wargame-Serie kehrt zurück in den Dienst, größer, reicher und spektakulärer als je zuvor. In Wargame Red Dragon seid ihr in einen groß angelegten Konflikt verwickelt, in dem westliche Kräfte gegen den kommunistischen Block antreten. Im Echtzeit-Strategiespiel ist es eure Aufgabe, durch kluges Ressourcen-Management und geniale taktische Manöver, gegnerische Truppen auszuschalten.

Ist dieses Mal etwas für euch dabei oder macht ihr einen Bogen um die aktuellen Gratis-Games?