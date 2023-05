Tesla hat mit seinen Preissenkungen Bewegung in den E-Auto-Markt gebracht. Die Zeiten, in denen die Preise nur immer höher steigen konnten, sind zu Ende. Das zeigt auch die neue Version des lang erwarteten BYD Seal. Der Tesla-Killer aus China zeigt, dass E-Autos günstig sein können – selbst mit riesiger Reichweite.

Tesla-Killer aus China: BYD Seal mit 700 km ist günstigste Version

BYD hat eine neue Version der Elektro-Limousine Seal gestartet. Statt wie bisher vier unterschiedliche Versionen des E-Autos werden nun fünf angeboten. Wer jetzt eine teure Sonder-Edition oder ein Performance-Modell erwartet, mit dem der China-Hersteller nochmal ordentlich Kasse machen will, irrt aber. Die sogenannte Champion Edition wird zur günstigsten Version des Seal.

Umgerechnet verlangt der Autobauer knapp unter 25.000 Euro für die neue Version des Model-3-Konkurrenten. Damit unterbietet BYD die auch in Deutschland wichtige Grenze, an der sich VW und Co. bisher die Zähne ausbeißen – und das bei mehr Reichweite.

Denn Käuferinnen und Käufer in China müssen für den kleinen Preis kaum Abstriche hinnehmen. So kriegen sie zwar keinen Allradantrieb und auch die maximale Leistung ist geringer als bei einigen der anderen Seal-Versionen. Dafür kommt das günstigste Modell mit der Maximalreichweite von 700 km nach chinesischem CLTC-Standard.

Die Champion Edition des BYD Seal kommt damit für mehr als 3.000 Euro weniger als die nächst günstigere Version des E-Autos. Auch die andere Reichweiten-Version des Seal, umbenannt in „700 km Performance Edition“, wird im Zuge der Neuerungen um rund 3.000 Euro günstiger (Quelle: CNEVPost).

BYD ist nicht der einzige Autobauer aus China, der in Deutschland die Konkurrenz angreift:

Der Leistungsunterschied der Champion Edition wird vor allem bei der Beschleunigung deutlich: 7,5 Sekunden braucht die neue Version für den vor allem für ein E-Auto gemächlichen Sprint auf 100 km/h. Die drei Allrad-Varianten des Seal hingegen beschleunigen in 3,8 Sekunden auf 100 km/h. Sie müssen dafür mit einer Reichweite von maximal 550 km auskommen.

Die Performance-Versionen sind mit einer 61,4-kWh-Batterie ausgestattet. Die beiden Reichweiten-Versionen hingegen können mit einer Akkukapazität von 82,5 kWh aufwarten.

Günstiger Seal in Deutschland? So stehen die Chancen

Die neuen Preise gelten nur für den chinesischen Markt, wo der BYD Seal bereits seit einiger Zeit angeboten wird. Den Deutschland-Start für die Mittelklasse-Limousine hat BYD für September 2023 angesetzt. Deutsche Kunden werden mit Sicherheit mehr zahlen müssen als Kunden in China. Die genauen Preise hierzulande hat BYD allerdings noch nicht verraten.

