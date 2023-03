VW hat mit dem ID.2all ein Konzeptfahrzeug vorgestellt, das für schlappe 25.000 Euro verkauft werden soll, wenn es 2025 serienreif ist. Doch wie realistisch ist der Preis, wenn man sich die Versprechungen von Volkswagen so anschaut? Gar nicht, finde ich.

Kommentar von Peter Hryciuk

VW ID.2all ist zu gut, um wahr zu sein

Ich bin ganz ehrlich. Der VW ID.2all ist genau das E-Auto, welches ich kaufen würde. Es hat etwa die Größe eines Golf, sieht schön aus, soll eine Reichweite von bis zu 450 km schaffen, dabei in 20 Minuten von 10 bis 80 Prozent laden und dann auch nur 25.000 Euro kosten? Bitte hier, ich bin der Erste, der eine Bestellung aufgibt, wenn genau diese Parameter zu dem Preis auch geboten werden.

Und genau das glaube ich eben nicht. Es wird für VW unmöglich sein, die Versprechungen zu dem Preis auch wahr zu machen. Man muss sich nur einmal die Preisgestaltung des ID.3 anschauen. Der fängt mittlerweile bei 44.000 Euro an und hat nicht einmal eine Rückfahrkamera an Bord. Und da soll ein ID.2all für 19.000 Euro weniger verkauft werden, der dann auch noch mehr kann? Das wird niemals passieren.

Selbst chinesische Hersteller schaffen diesen Preis nicht. Ein MG 4 beginnt in der kleinsten Ausstattung bei 31.999 Euro. Und der hat teilweise mehr Ausstattung als ein ID.3 für 44.000 Euro. Gleichzeitig muss man bedenken, dass der Umweltbonus Ende des Jahres ausläuft. Der ID.2all startet erst 2025 am Markt. VW muss also wirklich 25.000 Euro verlangen und nicht erst nach Förderung. Zudem ist die Inflation hoch und die Rohstoffe sind teuer. Hier verspricht VW meiner Meinung nach einfach zu viel.

Was wird also mit dem VW ID.2all passieren?

VW hat folgende Optionen, um den Preis von 25.000 Euro wirklich zu realisieren:

Die Batterie wird klitzeklein, wie wir es vom Dacia Spring (etwa 28 kWh) kennen. Ich denke da an vielleicht 35 bis 40 kWh. Die 450 km mit der schnellen Ladeleistung wird es nur bei teureren Modellen geben. Die Reichweite des Basismodells würde vermutlich real bei unter 200 km liegen. Ohne Vorkonditionierung der Batterie und Wärmepumpe wäre die Ladeleistung besonders im Winter erheblich schlechter. Keine Ausstattung. Für 25.000 Euro dürfte es gar nichts geben. Wirklich alles würde Aufpreis kosten. Neuer Umweltbonus? Ende 2025 soll der Umweltbonus auslaufen. Somit könnte VW nicht auf eine Förderung vom Staat zählen. Gut möglich, dass die Regierung in den nächsten Jahren feststellt, dass nicht genug E-Autos verkauft werden, um die Klimaziele zu erreichen und die Förderung doch noch einmal verlängert. Das könnte VW in die Karten spielen.

So oder so solltet ihr euch damit abfinden, dass ihr den VW ID.2all nicht für 25.000 Euro werdet kaufen können. Das ist genau so wie das von Elon Musk versprochene Model 3 für 30.000 US-Dollar, das auch nur ein Märchen war. Vielleicht schafft es VW wirklich, ein 25.000-Euro-E-Auto zu bauen. Aber dann bekommt ihr nur eine Hülle und die Batterie. Damit wird man in Deutschland bei den hohen Ansprüchen an Fahrzeuge niemand glücklich werden.

Viel Erfolg, VW!

Ich würde mir wünschen, dass ich falsch liege und dass VW tatsächlich einen ID.2 für 25.000 Euro mit der versprochenen Leistung und vernünftiger Ausstattung auf den Markt bringt. Dann wäre ich einer der ersten Kunden, der das Auto auch wirklich kauft.

