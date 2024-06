EcoFlow: Massiver Stromspeicher versorgt das ganze Haus

EcoFlow hat mehrere neue Produkte vorgestellt: Der Stromspeicher PowerOcean Plus wird durch ein umfassendes Smart-Home-Ökosystem ergänzt. Für dynamische Stromtarife kooperiert der Hersteller mit Tibber.

EcoFlow stellt neue Energielösungen vor

Auf der Intersolar in München hat EcoFlow nicht nur ein neues Hausenergie-Ökosystem vorgestellt, sondern auch den verbesserten Speicher PowerOcean Plus – und eine Partnerschaft mit dem Ökostromanbieter Tibber, um Kunden beim Umgang mit dynamischen Stromtarifen zu unterstützen.

Anzeige

Von der Solaranlage über Heizlösungen bis hin zu intelligenten Steckdosen und Thermostaten – das Ökosystem soll laut Hersteller eine zentrale Steuerung und Überwachung aller Komponenten über eine einzige App ermöglichen. Diese bietet unter anderem Echtzeit-Sonnenvorhersagen und automatische Energiezuweisungen, die je nach Bedarf und aktuellen Energiepreisen angepasst werden können.

Der ebenfalls auf der Messe vorgestellte PowerOcean Plus ist ein Stromspeicher, der bis zu 40 kW aus Solarmodulen aufnehmen kann. Die maximale AC-Leistung gibt EcoFlow mit 29,9 kW an (Quelle: EcoFlow). Damit ist er prinzipiell in der Lage, den gesamten Energiebedarf eines Haushalts zu decken. Der Speicher verspricht zudem eine nahtlose Anpassung an das neue Smart-Home-Ökosystem des Herstellers. Als drahtlose Verbindungsoptionen werden beim PowerOcean Plus WLAN, Bluetooth und LTE angeboten.

Anzeige

Durch die Kooperation mit dem Ökostromanbieter Tibber will EcoFlow die Kunden von schwankenden Energiepreisen profitieren lassen. Dazu gehört eine Tarifprognose für die kosteneffiziente Nutzung der erzeugten Energie.

Solarstrom vom Tisch? Das funktioniert tatsächlich:

Solarstrom vom Tisch: Das Solar-Tischkraftwerk von Technaxx Abonniere uns

auf YouTube

Neue EcoFlow-Produkte: Preis noch unbekannt

Ein wichtiges Detail behält der Hersteller noch für sich. Was der Stromspeicher PowerOcean Plus und das Smart-Home-Ökosystem kosten werden, ist nicht bekannt. Immerhin kann man auf der Website ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.