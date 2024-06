Volle Kraft voraus für euer Balkonkraftwerk: Erster Wechselrichter auf 800 Watt freigeschaltet

In Deutschland wurden nach Monaten der Verzögerungen neue Regeln für Balkonkraftwerke beschlossen und sind bereits in Kraft getreten. Das bedeutet auch, dass Hersteller von Wechselrichtern Updates veröffentlichen können, mit denen die 800-Watt-Einspeiseleistung freigeschaltet wird. Ein Hersteller hat das nun getan.

EcoFlow PowerStream jetzt mit 800 Watt

Viele Hersteller von Wechselrichtern für Balkonkraftwerke haben ihre Modelle bereits dafür vorbereitet, dass zukünftig statt maximal 600 direkt 800 Watt ins Hausnetz eingespeist werden können. In den kommenden Wochen und Monaten dürften euch also Updates erwarten, wenn ihr einen entsprechenden Wechselrichter gekauft habt, der bereits die 800 Watt unterstützt, aber bisher mit 600 Watt betrieben wird. Nun hat mit EcoFlow ein erster großer Hersteller die Freigabe auf 800 Watt von PowerStream durchgeführt. Bei mir kam das Update schon an und ich kann 800 Watt nutzen:

PowerStream von EcoFlow läuft bei mir jetzt mit 800 Watt. (Bildquelle: GIGA)

PowerStream von EcoFlow hat sich im Test dabei als eines der besten Balkonkraftwerk-Systeme mit Akku-Speicher gezeigt. Dass das Update nun so schnell nach der Regeländerung veröffentlicht wurde, ist ein weiteres gutes Signal, dass die bereits verkauften Geräte auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Ich selbst habe damit ein XXL-Balkonkraftwerk aufgebaut und viele smarte Steckdosen im Einsatz. So wird genau die Energie bereitgestellt, die ich in dem Moment wirklich brauche. Der Rest geht in den Akku. Um die 800 Watt nutzen zu können, müsst ihr den Wechselrichter per Update auf die neueste Firmware bringen.

Aktuell bekommt ihr PowerStream bei Amazon zu einem verführerisch niedrigen Preis, wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk mit Akku-Speicher bauen wollt:

So smart arbeitet EcoFlow PowerStream:

EcoFlow PowerStream: So funktioniert das Balkonkraftwerk mit Speicher

Weitere Hersteller von Wechselrichtern werden folgen

Es gab bereits früher Ankündigungen von Anbietern von Balkonkraftwerken und Wechselrichter-Herstellern. Sobald die neuen Regeln gelten, sollen Updates für die Geräte bereitgestellt werden. Wenn ihr also ein Balkonkraftwerk mit 800-Watt-Wechselrichter besitzt, der bisher auf 600 Watt limitiert ist und per Update freigeschaltet werden kann, dann dürftet ihr in den kommenden Wochen ebenfalls versorgt werden. EcoFlow setzt sein Versprechen sehr schnell um.

