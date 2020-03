Ein weiterer beliebter AAA-Titel erhält einen Comic

Horizon Zero Dawn startete als PS4-Exklusivspiel, erscheint bald für den PC und nun bekommt der AAA-Titel zusätzlich noch einen Comic spendiert. Die Geschichte spielt allerdings erst nach den Geschehnissen im Videospiel.

Horizon Zero Dawn erschien 2017 exklusiv für die PS4, und zählt mit zehn Millionen verkauften Exemplaren zu einem der bestverkauften PS4-Spielen in der Geschichte. Diesen Sommer werden voraussichtlich noch mehr Fans in den Genuss kommen können, denn der Titel soll zusätzlich für den PC erscheinen. Titan Comics gibt jetzt bekannt, dass sie die Geschichte mithilfe eines Comics etwas weiter ausführen möchten.

Mal sehen, ob es einen Unterschied zwischen Konsolen- und PC-Version geben wird:

Ein Comic erzählt die Geschichte weiter

Ob Horizon Zero Dawn einen Nachfolger bekommt, steht noch nicht offiziell fest, trotzdem soll die Geschichte in einem Comic weitererzählt werden. Geschrieben von Anne Toole, bezieht sich die Story auf eine weitere Jägerin. Talanah ist auf der Suche nach der verschwundenen Aloy und trifft auf ihrer Reise auf neue Gefahren in der Wildnis – eine völlig neue Art von Killermaschinen.

Die neue Comic-Serie startet am 22. Juli digital und in Comic-Läden, wobei eine Vorläuferausgabe als Teil der (derzeit noch nicht fest geplanten) Veranstaltung „Free Comic Book Day“ im Laufe dieses Jahres erscheinen soll. Bis es so weit ist, müssen Fans sich mit dem veröffentlichten Cover begnügen.