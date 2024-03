„Enttäuscht ist eine Untertreibung“ – Steam-Survival-Game spaltet die Gemüter

Entwickler Nacon hat weitere Informationen zu seinem kommenden Terminator-Survival-Spiel und gleichzeitig einen neuen Trailer veröffentlicht. Bei diesem gehen die Meinungen der Spieler allerdings weit auseinander.

Terminator: Survivors – neue Informationen zum Spiel

Mit Terminator: Survivors ist nun der offizielle Name zum kommenden Spiel bekannt. Das von Nacon entwickelte Game wird als Open-World-Survival-Spiel beschrieben, das in der Welt der ersten beiden Filme angesiedelt ist und nach dem zweiten Film spielt.

Ihr schlüpft im Solo- oder Koop-Modus in die Rolle von Überlebenden und müsst euch in einer postapokalyptischen Welt zahlreichen Gefahren stellen, denn „Skynets Maschinen werden euch unerbittlich jagen, während andere Menschen auf die gleichen Ressourcen wie du scharf sind“, so das Studio in der offiziellen Beschreibung.

Schon bei der Ankündigung des Spiels im Sommer 2022 verriet der Entwickler, dass das Team großer Fan von 80er-Jahre-Filmen sei und dass es deshalb ein ganz besonderes Projekt für sie wäre – wovon die Spieler hoffentlich profitieren. Ob das so ist, ist allerdings noch nicht sicher, denn beim neu veröffentlichten Trailer zu Terminator: Survivors gehen die Meinungen stark auseinander.

Macht euch selbst einen Eindruck vom Spiel:

Terminator: Survivors | The Aftermath Trailer

Während die einen das Video durchaus vielversprechend finden und sich darauf freuen, künftig Gameplay zu sehen, haben andere das Spiel jetzt schon aufgegeben und scheinen enttäuscht:

Enttäuscht ist eine Untertreibung und die Musik passt nicht zum Terminator-Universum – BenziBoy@YouTube. Ich habe noch nie etwas von Terminator gesehen, dass sich weniger nach Terminator angefühlt hat als dieser Trailer. Nimmt man den Clip mit dem Endoskelett am Ende heraus, könnte dies buchstäblich eines von tausend Early-Access-Spielen bei Steam sein – TesVixen@YouTube.

Es bleibt abzuwarten, ob Entwickler Nacon das Ruder mit zusätzlichem Gameplay in Zukunft noch herumreißen kann.

Wann erscheint Terminator Survivors?

Das Spiel soll am 24. Oktober 2024 als Early-Access-Version bei Steam (jetzt bei Steam ansehen) erscheinen und zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Konsolen veröffentlicht werden.