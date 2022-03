Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Diese Woche bekommt ihr gleich drei Inhalte geschenkt. Für kurze Zeit könnt ihr euch unter anderem zwei ikonische Shooter sichern.

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Die aktuellen Gratis-Inhalte

Black Widow: Recharged

Bei Black Widow: Recharged handelt es sich um ein Remake des kultigen Twin-Stick-Shooters, das ihr allein oder mit Freunden bestreiten könnt.

In diesem Spiel stehen euch mehrere Möglichkeiten offen. Spielt den klassischen Arcade-Modus und setzt euren Namen an die Spitze der Bestenliste oder stellt euch 30 Herausforderungen. Durch das Erledigen von Käfern erhaltet ihr Geld, um eure Angriffe zu verbessern und so euer Netz zu verteidigen.

Das Spiel könnt ihr euch bis zum 10. März um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Centipede: Recharged

In dieser farbenfrohen Neuauflage des Klassikers könnt ihr euch den Herausforderungen allein stellen oder mit Freunden im Koop spielen.

Centipede: Recharged Announcement Trailer

Auch hier könnt ihr zwischen dem klassischen Arcade-Modus und schwierigen Herausforderungen wählen. In der Neuauflage könnt ihr euch auf ein Dutzend neuer Power-ups freuen, die euch spannende Vorteile bieten, darunter zum Beispiel, die Zeit zu verlangsamen.

Das Spiel könnt ihr euch bis zum 10. März um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Dauntless-Addon

Bei Dauntless handelt es sich um ein kostenloses Online-Action-RPG in einer lebendigen Welt. Ihr müsst euch monströsen Behemoths stellen, habt dafür aber eine Vielzahl von Waffen zur Verfügung.

Dauntless - Announce Trailer

Nicht kostenlos sind allerdings die Pakete, die ihr euch zu dem Spiel dazu kaufen könnt. Epic Games schenkt euch nächste Woche eines davon: Epischer Slayer. Das Paket soll epische Ausrüstung enthalten. Drei Tage Mitgliedschaft im Slayer-Club und „ein Schuss Währungen“, ermöglichen es euch außerdem, schneller Fortschritte zu machen.

Dieses Addon könnt ihr euch bis zum 10. März um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Das kommende Gratis-Game

Cities: Skylines

Eine moderne Version der klassischen Städteaufbausimulation, die euch vor schwierige Herausforderungen stellt. Organisation ist hier das A und O.

Cities: Skylines - Release Trailer

In Cities: Skylines ist es eure Aufgabe, eine Stadt am Laufen zu erhalten. Dazu gehören Basics wie die Wasser- und Stromversorgung sowie ein ausgeklügeltes Transportsystem. Eurer Fantasie sind allerdings keine Grenzen gesetzt.

Das Spiel könnt ihr euch ab dem 10. März um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

